El presidente Pedro Castillo indicó que el incremento de los precios del pan, del dólar o del gas no se debe a que haya llegado al gobierno, en el marco de la reunión que sostuvo hoy con el gremio de expendedores y voceadores de diarios. Las declaraciones generaron opiniones divididas.

“El costo del pan no es porque Pedro Castillo ha llegado al Gobierno. La subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al Gobierno. El costo del gas no es porque hemos llegado al Gobierno. Lo que pasa es que, durante décadas se ha venido gobernando pensando siempre en los de arriba. [Y] tienen el temor que en poco tiempo demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo”, aseguró durante una actividad oficial por el Día del Canillita.

Asimismo, indicó que su gobierno ‘es para todos los peruanos’ y, como tal, trabajará en unidad y sin miramientos, pese que hay sectores que piensen diferente.

“Lo que pasa es que todavía algunos no han concebido y no encarnan que acá hay un gobierno para todos los peruanos y que vamos a trabajar para todos, y llamo a la unidad del pueblo peruano para trabajar sin miramientos, sin juzgamientos”, aseguró.

Pedro Castillo dice que alza del pan, dólar y del gas “no se debe a que haya llegado al Gobierno” (video: CANAL N)

CASTILLO VISITÓ A MARAVÍ

El ministro de Trabajo Íber Maraví recibió este martes la visita del presidente de la República Pedro Castillo en su despacho para tratar, según informó Maraví en su cuenta de Twitter, “temas prioritarios para el Gobierno del Pueblo en materia laboral, como el cumplimiento de la Agenga 19″.

Maraví fue interpelado la semana pasada en el Congreso y diversas bancadas alistan una moción de censura en su contra.

Más temprano durante su discurso por el Día de la Medicina Peruana, Castillo criticó que haya “espacios” en los que se destine tiempo a discutir temas como la interpelación y la censura de ministros. Señaló que hay asuntos más importantes como el de la respuesta sanitaria frente a la pandemia del COVID-19.