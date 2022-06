El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que colaborará con las investigaciones que se siguen en su contra por el caso Puente Tarata III. Además afirmó que asistirá a la citación del Ministerio Público, así como de otras instancias de la justicia.

En diálogo con TV Perú, descartó que haya coordinado entregas de dinero a terceros a cambio de favores y rechazó el contenido del audio entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el cual se encuentra en poder del Ministerio Público.

“A mí me han montado muchos audios y videos y a mí no me extraña eso, pero lo que corresponde para trasparentar ese marco, en cuanto a la corrupción, estoy dispuesto a colaborar, pero rechazo que por parte nuestra se haya encaminado a un ministro ‘que yo te encargo esto’ y que a una persona de confianza se le haya dicho ‘que cuesta esto o vale tanto’”, dijo.

“Estoy dispuesto a colaborar voy a concurrir al llamado del fiscal y de otras instancias que tengan que ver con la investigación, nosotros tenemos una agenda ,hemos oído la sugerencia, el pedido de mis abogados, en el que se me cita, pero es necesario conocer que faltaba documentación para saber qué responder”, sostuvo.

“Por supuesto [me comprometo a responder] y lo voy a hacer, no solo si se me apertura un proceso en Lima u otro espacio, me voy a someter, ese es mi compromiso con el país”, añadió.

El audio de Villaverde

Según se desprende de la transcripción del mencionado audio, Villaverde y Silva coordinan la entrega de “cien grandes” al exministro. Villaverde admite que tuvo injerencia irregular en al menos cuatro licitaciones adjudicadas por organismos del MTC (Provías Nacional y Provías Descentralizado). El monto de esos contratos suma S/518′594.594 en total, según informó El Comercio.

“Juancito, ya nosotros al día de mañana confirmado, ya que la carrera de [puente] Tarata está ganada. Ayer y hoy se están jugando dos carreras más; claro, no son grandes, son de 65 [millones de soles] y de 64 [millones de soles]”, se lee en la transcripción del audio.