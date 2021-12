Al considerar que el jefe de Estado debería tomarse un tiempo en reflexionar y planificar estratégicamente sobre lo que quiere hacer de aquí en adelante, el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, manifestó que Pedro Castillo aún no se sienta bien en el sillón de la Presidencia de la República.

“Creo que Castillo hasta ahora no se sienta bien en el sillón presidencial, por diversos factores. Primero, por el ruido político, porque él está permanentemente recibiendo amenazas de vacancia y, por otro lado, también por sus propios errores y los de su Gabinete Ministerial, donde muchas veces se sigue poniendo gente que no tiene la capacidad profesional. Un día sacan una resolución y en la tarde los están cambiando… El presidente debe tomarse un tiempo, reflexionar un fin de semana, no salir y planificar estratégicamente lo que debe hacer de aquí en adelante, y también fomentar el diálogo tanto con los trabajadores como con las empresas públicas y privadas”, precisó.

En otro momento, Guevara señaló que otro error es el cambio constante de los ministros. “Hay muchos cambios de ministros. Por ejemplo, ya vamos por el segundo ministro de Educación y creo que vamos a ir por el tercero, igual ocurre con el Ministerio de la Producción y eso afecta mucho a la gobernabilidad y sobre todo afecta a la continuidad de las inversiones público–privadas, lo cual hace que como Estado y como Gobierno perdamos eficacia”, acotó.

‘DEBE TRABAJAR EN SUS MENSAJES’

Agregó, que el jefe de Estado debería trabajar también en la trasmisión de los mensajes a fin de que no se genere mayor ruido político.

“Además, deben trabajar en la trasmisión de los mensajes, creo yo que el ruido político está muy por encima de lo que el propio presidente pueda transmitir y comunicar, y ahí hay otra dificultad. También no tiene, creo, un respaldo sólido por parte de su bancada y del partido (Perú libre) que lo llevó a Palacio de Gobierno, incluso a Vladimir Cerrón lo llaman el ‘Fujicerronismo’”, remarcó. (Con información de Ideeleradio)