Legisladores de diferentes bancadas se pronunciaron luego de que el empresario Zamir Villaverde denunciara que el presidente Pedro Castillo lideró un supuesto fraude electoral para ganar las elecciones presidenciales del año pasado.

Es preciso señalar que Villaverde hizo su denuncia ante la Comisión de Fiscalización, pero no presentó ninguna prueba específica que la sustente.

En sus redes sociales, legisladoras de oposición, como Patricia Chirinos (Avanza País) y Tanía Ramírez (Fuerza Popular) señalaron que la denuncia debe investigarse para conocer la verdad.

“Se derrumba la organización criminal que lidera Pedro Castillo. Lo denunciado por Zamir Villaverde sobre el fraude electoral q llevó a Castillo a ganar las elecciones es muy grave. Qué espera el fiscal Pablo Sánchez para actuar de inmediato e investigar a Castillo y sus cómplices”, escribió Chirinos Venegas.

“Zamir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización del Congreso declara que en las elecciones generales, desde las más altas autoridades del JNE se perjudicó a Rafael López Aliaga y a Keiko Fujimori para beneficiar a Pedro Castillo. La verdad tarda, pero se llega a conocer”, expresó Ramírez.

En la misma línea, Rosángela Barbarán escribió lo que sigue: “La verdad se impone en el tiempo y a veces resulta irreparable”.

Por su parte el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, señaló que es el Ministerio Público el que debe dilucidar el tema pues se trata de “dimes y diretes”.

“Esos son dimes y diretes y acá hay que evitar el escándalo, acá lo objetivo es que el fiscal es el que hace la investigación y él es que tiene que referirse a estos temas, no nosotros”, dijo a los medios a su salida del Congreso.

Una opinión similar tuvo Guido Bellido, su colega de bancada, quien manifestó que se trata de “especulaciones”. “Se trata de una cortina de humo” hecha por alguien que “quiere hacerse famoso”. “Nunca yo he sabido de la existencia de Zamir, nunca lo he conocido, ni los militantes. El proceso electoral de Perú Libre no lo ha llevado Pedro Castillo sino la población y de eso estamos seguros”.

Wilson Soto, de Acción Popular, consideró que si se demuestra que el jefe de Estado cometió irregularidades para ser proclamado presidente “sería inminente su renuncia por el bien del Perú”

“Las declaraciones del señor Villaverde demuestran que el señor Pedro Castillo habría cometido actos ilegales para manipular las elecciones presidenciales. De evidenciar lo mencionado, la renuncia del presidente sería inminente por el bien del Perú”, expresó.

Denuncias de fraude fueron archivadas

Hasta el mes de marzo de este año, el Ministerio Público había archivado once de las 19 denuncias por supuesto fraude en las mesas de sufragio que fueron enviadas por el JNE ante las acusaciones que hicieron diversos abogados que cuestionaron los resultados electorales del 2021.

Estos casos fueron remitidos a las fiscalías correspondientes luego que el JNE se pronunciara sobre unas 271 denuncias de una supuesta suplantación de miembros de mesa a nivel nacional. De este total, solo 19 casos no pudieron ser verificados por el ente electoral y remitidos al Ministerio Público.

A nivel internacional, la Misión de Observación Electoral de la OEA presentó un informe donde se felicita a la ONPE y el JNE por las elecciones del 2021 en un escenario altamente complejo y se destaca que luego de analizar las denuncias de fraude, coincidieron en que debían ser archivadas como lo señalaron las autoridades electorales.