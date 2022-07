El presidente de la República, Pedro Castillo, cuestionó nuevamente a la prensa y las encuestas este sábado, señalando que hasta el momento no han encontrado una sola prueba de corrupción en su contra.

Desde Ayacucho, donde lideró el lanzamiento nacional de la ejecución de nuevos proyectos productivos Haku Wiñay/Noa Jayatai 2022, el mandatario dijo no creen ni en los diarios ni en los sondeos de opinión.

“Ha llegado el momento de quitarle la mamadera a esos zánganos políticos tradicionales para darle al pueblo, a esos zánganos políticos tradicionales que se involucran en otras cosas pensando a las 2 o 3 de la mañana para ver cuál va a ser el titular para atacar al Gobierno”, expresó.

“¿Ustedes creen en las encuestas? ¿Ustedes creen en la prensa? ¿Ustedes creen en esos periódicos? Ha llegado el momento de creer en el mismo pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo, duela a quien le duela”, añadió.

CRITICA ATAQUES A SUS FAMILIARES

Castillo Terrones también criticó los ataques que vienen recibiendo sus familiares, en alusión a su sobrina Yenifer Paredes, quien afronta una investigación preliminar del Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias.

En ese sentido, el mandatario aseguró que en once meses no han encontrado una sola prueba de corrupción en su contra e indicó que su Gobierno buscará “fortalecer la democracia”.

“Nosotros hemos pasado por luchas más cruentas, donde hemos seguido batallando con campesinos, con obreros, con maestros, con transportistas pidiendo reivindicaciones y algunos piensan que acá [nos] vamos a doblegar a pesar que se meten con todo, con tus hijos, con tus padres, con tu familia”, subrayó.

“Once meses y no encuentran una sola prueba y me dan vergüenza esas voces corrosivas que maquinan maquiavélicamente que videos, que audios, que esto, que lo otro. Yo les invoco desde acá: déjense de esas cosas, coman el pan con el sudor de su frente porque muchas veces han estado acostumbrados a esta mamadera que hoy no les vamos a dar, en vez de darles a ellos le vamos a dar al pueblo. Por eso estamos acá, para fortalecer la democracia y trabajar”, sentenció.

¿Qué dijo Zamir Villaverde?

Como se recuerda, el empresario aseguró que tiene un audio “en forma reservada” para probar que el jefe de Estado recibió 50 mil de los 100 mil soles que entregó al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

En declaraciones a Willax TV, indicó que fue Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario, quien corroboró la entrega del dinero al jefe de Estado y subrayó que jugó un “papel muy importante” en la trama porque respaldaba a Silva Villegas.

“Es un dinero mío, privado, particular. [¿Puedes probar que Pedro Castillo recibió 50 mil?] Sí porque Fray Vásquez Castillo jugó un papel muy importante, él respaldaba a Juan Silva y corroboraba: ‘sí, mi tío ha recibido esos 50 mil soles’. [El audio] lo tengo en forma reservada”, expresó.

De otro lado, Villaverde manifestó que Juan Silva le pidió otros 30 mil soles para el mandatario y que tiene un audio para probar la entrega. Según detalló, nuevamente Fray Vásquez Castillo confirmó la recepción del dinero.

