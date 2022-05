El flamante titular del Ministerio del Interior, Dimitri Senmache, tuvo duros cuestionamientos al accionar del gobierno de Pedro Castillo, esto a través de su cuenta de Twitter. El nuevo integrante del Gabinete criticó el estado de emergencia que decretó el Ejecutivo en abril de este año.

Precisamente, el nuevo ministro afirmó que “decirle adiós” a los “ineptos” que cobraban “por calentar el pupitre, como clara crítica al Gabinete Ministerial que hoy integra.

“Cuando escuches decir que los problemas políticos se resuelven con más “estados de emergencia” o que “despolitizar” las protestas y que esto lo digan los “ministros”, entonce s es hora de decirles adiós a tanto inepto que cobra por calentar el pupitre”, manifestó en abril de este año en Twitter.

Asimismo, siguiendo con su hilo de Twitter, Dimitri Senmache aseguró que es lamentable “no encontrar atisbo de inteligencia y mínima capacidad para entender el porqué de esta convulsión social”.

Dimitri Senmache: Gobierno pisoteó las oportunidades para escuchar a los siervos y payasos

El hoy ministro de Interior también afirmó que el gobierno de Pedro Castillo tuvo “grandes oportunidades”, pero que solo escuchó a “siervos y payasos”.

“Este gobierno tuvo y hay que decirlo, grandes oportunidades y ¿qué hizo con ellas? Las pisoteó, las menospreció, las acalló para escuchar solo a lo que decían los siervos y payasos que solo sirven al rey para entretenerlo y hacerlo escapar de la realidad”, manifestó.

SMT, los tuits del flamante ministro del Interior

Por su parte, el conductor de Sin Medias Tintas, Christian Hudtwalcker, dijo esperar que Senmeche no deje de lado su postura. “¿Va renunciar y Aníbal Torres insiste en alabar a Adolfo Hitler? No lo sabemos (…) Yo quiero creer que no los va borrar (sus tuits), vamos a ver si va actuar en coherencia en lo que escribió”, dijo.

