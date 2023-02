El exministro del Interior Willy Huerta se presentó este lunes ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde aseguró que no conspiró con Pedro Castillo para la realización de un golpe de Estado y que, cuando escuchó el mensaje del entonces presidente, entró “casi en shock” por considerarlo que era un hecho ilegal.

Detalló que recibió una llamada de Castillo Terrones pidiéndole información sobre la seguridad en Lima por las marchas del 7 de diciembre, fecha en la que se debatiría en el Pleno la tercera moción de vacancia.

Según el ex titular del Interior, se comunicó con el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial de Lima, tras la llamada del exmandatario y luego acudió a Palacio de Gobierno para reunirse con él.

Allí observó a la entonces primera ministra, Betssy Chávez, junto a dos periodistas de TV Perú. “Cuando lo vi con la banda presidencial, con su terno y frente a una cámara, yo pensé que iba a hacer sus descargos ante las imputaciones que se venían realizando ese día y días anteriores, como siempre lo había hecho. Yo pensé que iba a hacer eso”, expresó Huerta.

“Me paré al lado izquierdo y comenzó a dar su mensaje. En ese momento escucho que dice que va a decretar estado de excepción y cierre del Congreso. Me quedé totalmente sorprendido. Por qué hace esto, en qué momento dijo que iba a hacer esto, con quién ha coordinado. Nunca se ha tenido una coordinación, conversación. Nunca. Me quede sorprendido. Puedo decirlo -así se burlen, mofen-, entré casi en shock porque no era una situación normal”, añadió.

También negó ser un conspirador y consideró que el golpe de Estado perpetrado por Castillo es un acto “ilegal”. “La verdad si ha habido conspiración sobre este acto reprochable, ilegal, los verdaderos conspiradores deben estar dando cuenta al país aquí, ante la justicia, pero ese no soy yo. Yo no sabía nada que esto iba a pasar. No he apoyado, no he colaborado, no sabía que iba a pasar esto. A mí me han perjudicado, me han involucrado”, subrayó.

“Mi interés en ese momento era salir de ese lugar porque no compartía lo que había pasado. Me sentí utilizado al haberme convocado al lugar, hacerme ingresar, pararme a un costado y hacer esas declaraciones cometiendo un acto ilícito […] Yo no he participado, he presenciado”, agregó.

El extitular del Interior indicó que en su caso solo ha “cumplido órdenes” porque así lo dispone la Constitución Política y en ese momento Pedro Castillo era presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. También detalló que tras el mensaje, se “escapó” de Palacio de Gobierno para presentar su renuncia y no contestó las llamadas y mensajes del expresidente.

ACUSADO

Por su parte, durante su presentación ante la misma Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el fiscal Marco Huamán señaló que Huerta le habría dado su teléfono a Castillo Terrones para que pueda comunicarse con con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, a fin de que disponga un operativo que cierre los alrededores del Parlamento y detenga a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“El general habría preguntado cual era el motivo para intervenir a la fiscal y Pedro Castillo dijo que los detalles los iba a dar el señor Willy Huerta Oliva”, anotó el integrante del Ministerio Público. Además, añadió que Huerta es investigado por los presuntos delitos de rebelión y de conspiración, los mismos por los cuales es procesado el expresidente Castillo.

Willy Huerta fue denunciado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en diciembre del 2022 como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración. La acusación también alcanza a la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez y a Roberto Sánchez Palomino.

VIDEO RECOMENDADO

TROME | Dos niños terminaron asesinados por sicarios en Plaza San Miguel: Tenían 12 y 14 años