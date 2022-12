La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que está afectada por la situación con Pedro Castillo y enfatizó que siempre trató de apoyarlo en todo momento, pero que en el último tramo fue “acorralado” por otras seis personas hasta que finalmente tomó la decisión del golpe de Estado.

“ A mí también me duele y consterna que Pedro Castillo esté detenido, yo no me he peleado con él. Nunca nos hemos peleado, yo he acompañado hasta donde pude para que no cometa errores , pero en el último tramo lo acorralaron entre seis personas y ya no dejaron que la vicepresidenta se acercara para seguir aconsejado al presidente”, dijo.

Además, la jefa de Estado indicó que ella misma se sintió en riesgo tras el autogolpe. “Ese mismo día yo misma me sentí en riesgo y salí casi corriendo de mi casa para poner a salvo mi vida”, remarcó.

Dina Boluarte acusa a Betssy Chávez de “manipular” a Pedro Castillo

En otro momento, la mandataria fue consultada sobre el calificativo de “usurpadora” con el que fue llamada por el expresidente Pedro Castillo, Dina Boluarte indicó que no cree que fue él quién escribió eso y enfatizó que una de las personas que lo manipula es la expremier Betssy Chávez.

TROME | Conferencia de Dina Boluarte

“Lo siguen manipulando al expresidente, Betssy Chávez ella tiene que responder al país de esta crisis política que ha generado ”, acotó.

