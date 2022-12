Pedro Castillo se encuentra detenido en la sede de Dinoes en Ate, donde sus simpatizantes han ido a apoyarlo, al igual que Guido Bellido, quien reveló que exmandatario espera su libertad en las próximas horas.

“ El presidente se encuentra tranquilo , pero pide su libertad, el presidente tiene que ser liberado lo más antes posible porque no vamos a permitir que esté apresado. Hemos conversado, está tranquilo, está a la espera que la población siga dándole el respaldo que siempre ha tenido”, señaló.

Asimismo, indicó que el profesor no ha dado un golpe de Estado. “ No ha sido un acto golpista, el presidente solo ha hecho una lectura que no se ha materializado. No se ha dado la rebelión (...) Yo le he consultado al presidente de por qué ha leído ese mensaje, el presidente no recuerda lo que ha leído”, comentó. “La investigación va a tener que aclarar, el presidente no recuerda, me ha dicho con sus propias palabras”, agregó.

Guido Bellido: “Pedro Castillo me dijo que no recuerda lo que ha leído”

Bellido sobre presunto dopaje a Castillo

Guido Bellido apareció en el noticiero de Juliana Oxenford para manifestar su apoyo a Pedro Castillo y asegura que el expresidente fue manipulado por su entorno para leer el mensaje de la Nación. “ La persona que ha preparado ese discurso sabía muy bien que con eso estaba garantizando su vacancia ”, indicó,

De igual manera, la periodista le recordó sobre el pedido de la prueba toxicológica al Ministerio Público. “ ¿Pero es normal no? Porque se nota que el presidente, en el momento en el que da lectura a las hojas que le han alcanzado, ni siquiera podía controlar el cuerpo, temblaba ”, recalcó.

