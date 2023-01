El empresario Hugo Espino Lucana se presentó este miércoles 25 de enero ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República bajo la calidad de testigo por el llamado ‘caso Anguía’ y reveló que Yenifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo, le pidió que adquiera un chip a su nombre para que se pueda comunicar la ex primera dama, Lilia Paredes, por temor a un “chuponeo”.

Al ser consultado por sus visitas a Palacio de Gobierno, Espino Lucana señaló que acudió en un total de cinco oportunidades, porque conocía a Lilia y a Yenifer Paredes, para tratar diversos temas.

“En la primera reunión me invita Yenifer Paredes, en la cual me indica que la señora Lilia quiere conversar conmigo. Me acerco a Palacio de Gobierno en horas de la tarde por la entrada principal y me pidieron que pueda facilitar un chip, para dialogar con la señora Lilia, porque tenía miedo, en el lugar donde estaba, la pudieran chuponear”, dijo Espino en el Congreso.

Precisó que fue la cuñada de Pedro Castillo quien le solicitó el chip telefónico a su nombre o de terceros. “Me lo pidieron, días después también, pero no lo llevé. Me estaban pidiendo que lo sacara a mi nombre o de terceros, no quería involucrar a nadie, un poco peligroso, mejor que ellos lo saquen. Era peligroso porque el término chuponeo es una palabra compleja de definir, es interceptación de llamadas”, indicó.

Como se sabe, el grupo de trabajo del Parlamento investiga el caso que incluye presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín, durante el Gobierno de Pedro Castillo.

Espino señaló ser el representante legal de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C. y , además, afirmó que dicha compañía tuvo relación contractual con el Estado desde fines de 2019.

En julio del año pasado, los periodistas de Cuarto Poder de América Televisión, Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo, fueron retenidos por varias horas por un grupo de ronderos en la zona de Chadín, en Cajamarca, luego de que el programa periodístico revelara que en septiembre del 2021 la cuñada del mandatario estuvo en el distrito de Chadín hablando sobre una obra.

En un video difundido, ella lucía un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SACj y estaba acompañada de Hugo Espino, gerente general de dicha empresa.

