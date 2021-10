¿Otra mentira más? Pese a que dijo en campaña que, de ganar las elecciones, viviría con un sueldo de docente, el jefe de Estado, Pedro Castillo, volvió a incumplir una promesa más.

Según el Portal de Transparencia del Estado del Gobierno del Perú, plataforma en donde se detalla la remuneración que perciben los funcionarios públicos, Castillo Terrones cobró el mes de agosto S/17,600, el cual incluye el “reintegro de tres días de julio”, es decir, más los días 28, 29 y 30 de julio.

En una entrevista para Trome en abril pasado, el en ese entonces candidato de Perú Libre señaló que una de sus primeras medidas que haría sería bajarse el sueldo porque estaba en contra de las planillas doradas.

“Es una promesa que haré el mismo 28 de julio, porque yo voy a servir a mi país y no a ganar un dineral. Conmigo se acabaron las planillas doradas. A los ministros y congresistas también les bajaré el sueldo. Y no viviré en Palacio de Gobierno, yo siempre he vivido en el campo y seguirá así”, dijo el pasado 7 de abril.

Además, el pasado 24 de julio, en un evento partidario, el profesor chotano anunciaba que renunciaría a su sueldo presidencial. Como se recuerda, la remuneración de un jefe de Estado está fijado en S/15, 500.

UN ENGAÑO MÁS

El exPremier Jorge del Castillo afirmó que esta es una mentira más del presidente pero que no debería sorprendernos.

“Allá la gente que le creyó, pero está claro que era demagogia pura ese anuncio, un izquierdista nunca se bajará el sueldo. Lo que preocupa es que Castillo no incumpla esta promesa, sino que no haga nada por la inseguridad ciudadana, impulsar la economía, reducir el desempleo, entre otros temas”, dijo.