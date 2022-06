El presidente de la República Pedro Castillo brindó una entrevista este domingo a TV Perú, en la que respondió por diversos temas de coyuntura política y judicial, como la investigación de la fiscalía en su contra por delitos de corrupción, y que comprende también a sus sobrinos y al exsecretario general Bruno Pacheco, quien se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

En la primera parte de la entrevista Castillo se refirió a los inicios de su gestión, cuando despachaba desde la casa de Sarratea en Breña.

“Jamás he trasladado el despacho presidencial a Sarratea y no puedo tratar temas de gobierno, temas de Estado, fuera de Palacio [...] no ha habido mínima intención de tratar esos temas a puerta cerrada”, señaló.

Y sobre las visitas de la lobbista Karelim López, ingresando a dicha casa con una maleta, reiteró que jamás se había reunido con ella.

“Nunca me he reunido, nunca la esperé, me imagino que en el marco de estas investigaciones, de estos videos, de estos audios, me imagino que van a salir muchas imágenes, pero a mí jamás me van a encontrar datos concretos como se viene haciendo creer al país”, señaló.

Respecto a la situación de sus sobrinos, investigados por actos de corrupción, Castillo aseguró que no había conversados con ellos.

“No he vuelto a conversar, yo estoy enfocado y dedicado a responder al país con lo que nos ha correspondido hacer”, señaló.

“Jamás me va a salpicar a mí la corrupción, y si pasa por el entorno familiar y hay que dar la cara, tenemos que hacerlo, no solamente al entorno del presidente, sino a muchas personas que hasta el día de hoy no dan la cara”, agregó.

Pedro Castillo brinda entrevista en TV Perú.