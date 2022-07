El ministro de Cultura, Alejandro Salas acusó al congresista Jorge Morante (Fuerza Popular) de mentarle la madre al presidente de la República, Pedro Castillo, al término de su mensaje a la Nación en el Parlamento este jueves 28 de julio.

En diálogo con Canal N, lamentó este acto –que calificó de “bochornoso”- y dijo que “quieran o no”, era un presidente de la República que le estaba dando un mensaje al país por mandato de la Constitución Política.

“Estaba colocado en una silla en le hemiciclo y tuve que pararme y ponerme en otro lado porque un congresista empezó a mentarle la madre al presidente. No lo identifico, me dicen que es de apellido Morante, no sé de qué bancada es”, expresó.

“Eso no se hace, de testigo tenía un parlamentario andino. Yo no soy persona que inventa. No sé de dónde es ni me importa. Tuve que pararme, tomar mi silla y retirarme”, añadió el titular del Mincul.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas acusó al congresista Jorge Morante (Fuerza Popular) de mentarle la madre al presidente Pedro Castillo al término de su mensaje a la Nación en el Parlamento este jueves 28 de julio. (Video: Canal N)

En respuesta, el congresista Jorge Morante se pronunció en Twitter para rechazar las imputaciones –que calificó de “falsas”- del ministro de Cultura tras el discurso que brindó el mandatario por Fiestas Patrias.

“Lamento que el ministro de Cultura utilice un medio de comunicación para levantar infundios contra mi persona para pretender desprestigiar una protesta válida”, escribió en la red social.

Lamento que el ministro de Cultura utilice un medio de comunicación para levantar infundios contra mi persona para pretender desprestigiar una protesta válida. — Jorge Morante (@JorgeMo82134070) July 29, 2022

Castillo finalizó su discurso en el Congreso en medio de gritos y pedidos de renuncia por parte de legisladores de oposición. La salida del jefe de Estado fue accidentada por el alboroto que ocasionó el enfrentamiento verbal entre parlamentarios de diferentes bancadas.

El jefe de Estado dijo en el tramo final de su discurso que hacía dos “pedidos” al Parlamento, ante lo cual, legisladores de oposición empezaron a exigir su renuncia al puesto.

El incidente se produjo antes de acabar de pronunciar su mensaje a la Nación. “Que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados los cuales presento en este acto y teniendo como testigo al país, hago entrega con mucho respeto a través de la Mesa Directiva”, fue lo último que alcanzó a decir antes de que empezaran los gritos.

En esa línea, exhortó a la representación nacional dejar atrás las diferencias para trabajar juntos. “Este es el momento de conversar y entendernos, por encima de nuestras diferencias, posturas políticas, ideológicas y religiosas, nuestros prejuicios, simpatías o antagonismos”, remarcó.

VIDEO RECOMENDADO

Estas fueron las declaraciones de los "padres de la patria" tras oír el discurso de Pedro Castillo.