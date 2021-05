Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, anunció este sábado que Pedro Castillo no asistirá al debate planificado para esta tarde en los exteriores del penal Santa Mónica de Chorrillos, a pesar de que Keiko Fujimori aseguró que lo estará esperando.

“Ayer ha salido una resolución del Ministerio del Interior en la que decía, que para este debate frente a la penitenciaría Santa Mónica, no hay garantías, y nosotros, Pedro Castillo y nosotros, somos respetuosos de las instituciones del Perú y si no hay garantías pues el profesor Pedro Castillo no va exponer a la militancia y a los simpatizantes, que por donde van lo quieren tocar como si fuera el mesías”, indicó en entrevista con RPP.

En ese sentido, aseguró que van a asistir a los debates de carácter institucional que ya estableció el Jurado Nacional Electoral. “Vamos a ir al del 23 de mayo, que va ser con el equipo técnico”, indicó Boluarte.

La vicepresidencia por Perú Libre también informó que este martes presentarán a su equipo técnico con ‘tranquilidad’ y marcó distancia de Keiko Fujimori. “El equipo técnico del profesor Pedro Castillo no está integrado por nadie del pasado corrupto. La señora Keiko ya presentó su equipo y todos tienen sus denuncias penales, sus procesos penales”, aseguró.

SACA CARA POR CERRÓN

Dina Boluarte fue consultada sobre las sentencias de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, y aseguró que las obras inconclusas en Junín no son parte de su gestión. “Acá hay una mala información. Ya se ha aclarado con unos videos que las obras inconclusas en Huancayo no son de la gestión del señor Cerrón”, indicó.

Sin embargo, reconoció que la justicia lo ha condenado en dos instancias por corrupción. “Que la justicia haga el papel que deba hacer, sin embargo, usted me menciona a Vladimir Cerrón, pero le voy a leer toda la lista de personas corruptas que están con la señora Keiko, porque ella encarna la corrupción, la impunidad, la protección a los ‘hermanitos’ y a los Cuellos Blancos”, finalizó.

TROME - Pedro Castillo no asistirá al debate de hoy en los exteriores del penal de Santa Mónica, adelantó su vicepresidenta