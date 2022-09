El presidente de la República, Pedro Castillo, reiteró que hay una persecución política en su contra “a la vista” y que hay una desigualdad en la manera cómo la justicia ha llevado a cabo los casos que lo involucran, cuestionando las diligencias que se hicieron en Palacio de Gobierno.

“Siento un tanto ver que las cosas van en temas desiguales concernientes a otros espacios gubernamentales. Si bien es cierto que tenemos que someternos a la justicia, eso no significa que a veces se someten espacios donde hay intimidad, hay cosas de privacidad de la misma familia”, respondió ante la prensa durante una visita a Cusco.

“Hacer que lleguen a tu propio dormitorio, destapen donde están durmiendo tus hijos, los asusten y ellos están en pijama. Somos conscientes que mientras más se siga buscando, no van a encontrar lo que ellos pretenden o simulan encontrar. Eso no nos merma, no nos amilana, venimos de un espacio donde hemos conocido la pobreza, donde hemos sufrido bastante desigualdad”, agregó.

Pedro Castillo reiteró que se someten a las investigaciones y que sus familiares son conscientes de que pueden ser investigados.

“[¿Siente que hay persecución política en su contra?] Ahí están los hechos, están a la vista. Por nuestra parte hemos llamado siempre a la cordura, a voltear la página. Entiendo que el Perú no necesita esas cosas, los poderes tenemos que ver al país. Soy totalmente respetuoso, soy un hombre demócrata pero esperamos una respuesta en esa misma línea de los otros poderes”, manifestó.

El presidente respondió preguntas de periodistas desde las ruinas de Quillarumiyoc, en Cusco, y desde ahí volvió a hacer un llamado para que todas las autoridades de diferentes poderes del Estado trabajen en una agenda común, sobre todo en materia de inseguridad.