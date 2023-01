El congresista Pasión Dávila, suspendido 120 días de sus labores por haber agredido a su colega Juan Burgos, participó en Argentina de la reunión denominada ‘Celac Social’, convocada por el exmandatario boliviano Evo Morales y pidió la liberación de Pedro Castillo, a quién se refirió como “presidente constitucional”, tras asegurar que fue “derrocado ilegalmente”.

“Empezaron desde la segunda vuelta a hacerle la vida imposible (a Castillo), incluso tras su triunfo... Ni un día lo dejaron gobernar hasta que el 7 de diciembre, en componenda con el Poder Judicial, los congresistas, las Fuerzas Armadas, lograron derrocar a nuestro hermano Pedro Castillo Terrones en forma ilegal, haciendo que dejara el cargo”, aseveró el legislador del Bloque Magisterial, quien se presentó como presidente del movimiento “Libertad de Pedro Castillo Terrones”.

“Hoy se encuentra en la cárcel en forma ilegal como preso político, no hay una norma que acredite para que él pudiera estar en la cárcel. A consecuencia de eso, los hermanos del Perú salieron a defenderlo y hasta ahora ya tenemos más de 50 hermanos asesinados por la PNP y las FF.AA. Asesinados, no tienen reparo en disparar contra el cuerpo con armas de fuego. No sabemos cuántos están desaparecidos, cuántos heridos de bala, hay hombres que están encarcelados injustamente. Todos los que protestan a favor de la libertad de Castillo y están encarcelados”, agregó Dávila, tras tomar la palabra.

Finalmente, Dávila también pidió la liberación de Castillo y que sea restituido en el cargo “porque así lo dice la Constitución”.

¿QUÉ ES LA CELAC SOCIAL?

La llamada Celac Social, integrada por organizaciones políticas, sociales y sindicales de América Latina es una cumbre convocada por Evo Morales paralela a la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la cual se desarrolla esta semana en Buenos Aires con la participación de todos los mandatarios de la región. El Perú será representado por la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.

El objetivo de la Celac Social es respaldar a “nuestros presidentes antiimperialistas”, según reveló Morales.

En la conferencia de presentación, además del congresista Pasión Dávila, también se pudo ver al abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, y a la exministra de la Mujer Aída García Naranjo.

VIDEO RECOMENDADO

Essalud emite video de concientización