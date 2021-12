El presidente de la República, Pedro Castillo, pidió a las autoridades regionales y a los miembros del Gabinete de ministros que denuncien si es que alguien se aprovecha de su amistad para ofrecer algún tipo de favor o pedir un trabajo, al indicar que tiene que ser severo “empezando por casa”.

“No tenemos ningún delegado para que vaya a alguna empresa a ofrecer algún trabajo y, si algo de eso sucede, hay que denunciarlo inmediatamente. Por nuestra parte, no tenemos ninguna persona que se aproveche de nuestra amistad para decir que vengo por fulano de tal, así que pona fulano, dale este trabajo u oportunidad”, señaló en la cita que se llevó a cabo este viernes en Palacio de Gobierno.

“Si hubiera esos indicios, háganlo conocer inmediatamente. Ni por parte de algunas amistades o por parte de algunos familiares. Aún más, tengo que ser severo empezando por casa”, añadió el jefe de Estado.

Pedro Castillo declaró esto luego que se iniciaran investigaciones contra su exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, acusado de haber presionado en los ascensos de las Fuerzas Armadas, al jefe de la Sunat y por un presunto desbalance patrimonial encontrado en sus cuentas tras el hallazgo de US$20 mil en efectivo que tenía dentro de Palacio de Gobierno.

A esto se suma los cuestionamientos contra el presidente por haber participado en reuniones en un inmueble ubicado en el pasaje Sarratea, en Breña, con empresarios y funcionarios, fuera de la agenda oficial de visitas a su despacho como jefe de Estado. Entre los involucrados en estas citas se encuentra Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente.

Castillo Terrones, luego de participar en la reunión ejecutiva con los gobernadores regionales y acompañado por el Gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez, garantizó que se llegará a formar una agenda con estas autoridades locales para atender sus necesidades. Esto, luego de que los gobernadores expresaran su rechazo a ser cuestionados por presuntos actos de corrupción.

“A veces, en esta travesía, cuando uno asume una responsabilidad por el país, por su pueblo, si es que no tiene nada, se lo crean y no quieren hacer ver igual que algunas personalidades que han hecho mucho daño al país. No se preocupen por eso, el que nada debe, nada teme”, señaló el presidente.