El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que hoy cumplirán con nombrar a la nueva persona que ocupará el cargo de canciller, tras la renuncia de Héctor Béjar al cargo el pasado martes 17 de agosto, y señaló que el retraso se debe a “temas de agenda”.

“Ayer habíamos anunciado que, durante el día, íbamos a hacer pública la presencia del nuevo canciller. Por temas de agenda no se ha podido hacer, vamos a cumplir el día de hoy”, señaló ante la prensa esta mañana.

Pedro Castillo, este jueves, había asegurado que iba a hacer público ese mismo día quién ocuparía el cargo a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, tras indicar que “nadie estaba descartado”.

“Nosotros tenemos a varias personas que es necesario oírlas, tenemos que ver cómo nos insertamos en el mundo, no pasa por una sola persona, se tiene que conversar, nadie está descartado. En la tarde debe salir el nombre. Lo primero que vemos es que agenden los tratados para las vacunas por eso es que la gestión anterior mediante Relaciones Exteriores, le habíamos pedido las gestiones, el señor Béjar estaba haciéndonos el informe”, aseveró.

Esto luego fue ratificado por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien indicó que correspondía al mandatario hacer el anuncio en el transcurso del día.

“Estamos evaluando. Tenemos que comunicar oficialmente y ahí tendrán (el nombre) para poder evaluar. Corresponde al presidente de la República y darán el alcance que corresponde. El presidente informará porque a él le corresponde quién va a ser el canciller”, comentó el primer ministro.





Cancillería y temas políticos

Pedro Castillo, tras asegurar que hoy indicará quién será el nuevo canciller, reiteró que el vacío en el cargo tras la renuncia de Héctor Béjar no afectará la adquisición y llegada de nuevas vacunas contra el coronavirus (COVID-19).

“No pasa por una situación si está o no el nuevo canciller, eso se ha venido dando desde semanas anteriores”, manifestó.

Minutos antes, durante su discurso para inaugurar una nueva planta de oxígeno en el Hospital Arzobispo Loayza, dijo que trabajaría sin entretenerse en temas políticos.

“Yo no voy a entretenerme en temas políticos porque eso es parte del pasado, es parte de la política tradicional. He venido desde la punta del cerro para ofrecer hasta la vida por el Perú, pero no voy a permitir que con la salud, la educación y alimentación de las personas se siga robando en este país”, dijo