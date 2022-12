Esta mañana, familiares de Pedro Castillo se reunieron en un lujoso hotel de San Isidro con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegaron a nuestro país para recibir información sobre la crisis política y las protestas realizadas en los últimos días . Entre los parientes del expresidente que participaron de la conversación se encontraban su hermana, Gloria Castillo, y su sobrina, Vilma Vásquez, quien señaló que temían por la salud de su tío, encarcelado en el penal Barbadillo.

“Mi tío está delicado de salud. No les puedo decir más. Sus derechos están siendo vulnerados. Toda nuestra familia está siendo pisoteada, perseguida. No tenemos justicia en ningún sitio. Nos siguen, nos toman fotos, nos amenazan. La prensa también nos maltrata, ya no me llaman por mi nombre, sino me dicen la hermana del prófugo Fray Vásquez. Tengo tres niños y nadie se preocupa por sus derechos ”, dijo Vásquez a la salida de la reunión en el hotel BTH.

Al ser consultada si el equipo liderado por Tania Reneaum, secretaria Ejecutiva de la CIDH, ya se reunió con Pedro Castillo, la sobrina del expresidente respondió: “Eso no lo puede mencionar. Solo puedo decir que espero que los organismos internacionales puedan ver con objetivad el caso de mi tío”.

“Se está cometiendo una gran injusticia por la Fiscalía y todos. Queremos que haya justicia y se haga transparente todo”, expresó.

Sobre su hermano prófugo, Fray Vásquez Castillo, mencionó que no tiene conocimiento que esté en Venezuela. También, descartó que haya visitado ministerios. “No hay pruebas, no conozco ningún ministerio”, exclamó.

Vilma Vásquez y familiares de Pedro Castillo se reunieron con funcionarios de la CIDH.

INVESTIGACIÓN DE LA CIDH

Como se sabe la CIDH informó que hoy, 22 de diciembre, iniciaba su investigación tras el el intento de golpe de Estado por parte del vacado expresidente Pedro Castillo. Quién, además, afronta 18 meses de prisión preventiva por rebeldía.

Dicha comisión también entrevistará a la presidenta Dina Boluarte, así como con el actual jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola. También mencionaron que tendrán una reunión con el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el sistema nacional de elecciones. Finalmente se entrevistarán con los periodistas, representantes de diversas organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, indígenas y todo los involucrados en la crisis política que vive el país.

Castillo pidió este miércoles que una delegación de la CIDH lo visite “de manera urgente” en la prisión de Lima donde cumple 18 meses de prisión preventiva tras haber sido destituido por intentar cerrar el Congreso, reorganizar el sistema judicial y gobernar por decreto.

El exmandatario aseguró, en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, que está “privado arbitrariamente” de sus derechos y que decidió publicar un comunicado, suscrito por su abogado, Wilfredo Robles Rivera, “ante la visita de la CIDH en el Perú”.

“Expreso mi preocupación ante lo sucedido y solicito que se concrete, de manera urgente, tan importante reunión de la comisión de la CIDH y mi defensa legal”, sostuvo Castillo.

