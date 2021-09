El candidato a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que tres emisarios le ofrecieron ser presidente del Consejo de Ministros del mandatario Pedro Castillo.

En entrevista en Panamericana TV, aseguró que puso como condición para aceptar el cargo que el Jefe de Estado rompa con el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y Perú Libre.

“Tuve una llamada el lunes de la semana pasada (23 de agosto) de tres emisarios, raramente a la misma hora, 10 u 11 de la noche, que me decían para ser premier. Dije: ‘Qué raro, está buscando a una persona que le ha dicho comunista durante los últimos meses’”, expresó.

“Le dije: ‘Voy a consultar a mi bancada’, que fue el día martes. Le dije que tendría que romper con (Vladimir) Cerrón, renunciar a Perú Libre y poner ministros decentes”, añadió el también excandidato presidencial.

En ese sentido, López Aliaga manifestó que si el propio Castillo Terrones lo convoca, aceptará el cargo y consideró que el mandatario “está preso” de Vladimir Cerrón y es una “mala influencia para él”.

“Si me convoca, sí (aceptaría). Creo que está preso. Qué raro que no pueda actuar con libertad, creo que él sí tiene buena leche, que el Perú no tenga hambre, que haya vacunas, educación, infraestructura, pero Cerrón es una pésima influencia para él. Si no rompe con Perú Libre y con Cerrón, es imposible ayudarlo”, sentenció.

Cabe indicar que semanas atrás Rafael López Aliaga anunció que será candidato a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022.