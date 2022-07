El presidente de la República, Pedro Castillo, sorprendió a los televidentes al aparecer con otro traje durante su traslado al Congreso para dar su mensaje a la Nación tras un año en el poder. El mandatario lució con un terno negro en la Misa y Te Deum para luego usar uno color azul marino.

El periodista de América Televisión, Gunter Rave, fue quien notó el detalle. “ Estaba en la Misa y Te Deum con un traje negro y ahora lo vemos con un sastre azul marino ”, dijo Alvina Ruiz, para que su compañero replique: “ Está en tendencia además ”.

Pedro Castillo llega al Congreso de la República

GRITAN ‘CORRUPTO’ A PEDRO CASTILLO

Como parte de las actividades por 28 de julio, el presidente de la República, Pedro Castillo, ofrece su segundo mensaje a la Nación. Sin embargo, durante su discurso ocurrió un particular incidente cuando una parlamentaria lo calificó de “corrupto” e inmediatamente abandonó el Hemiciclo.

“ Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del voto peruano , pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderles la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo”, señalaba el mandatario segundos antes de ser insultado. Se presume que habría sido Norma Yarrow o Patricia Chirinos.

En esa línea, el jefe de Estado cuestionó que hayan intentado minimizar el trabajo del Ejecutivo durante su primer periodo de gobierno, sin embargo, minutos después reconoció haber cometido ciertos errores.

