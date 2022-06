Durante un discurso en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo recordó su niñez con su madre y sus hermanos, esto luego de la aprobación de la Ley N°31458, que reconoce a las ollas comunes como organizaciones sociales de base.

“Hablar de la olla común es hablar de nuestros orígenes, yo recuerdo cuando mi madre rascaba la olla para nueve hijos”, con la voz quebrada.

Asimismo, el mandatario mencionó que creció en una comunidad sin agua potable. “Nosotros cargábamos el agua de ese puquio y aún ahora hay niños que cargan agua”, dijo.

Pedro Castillo se quiebra durante discurso en Palacio tras recordar a su niñez

Pedro Castillo afirma que será el primero en renunciar y demuestran que robó

En otro momento del discurso, el jefe de Estado recalcó que fue criado “en el marco de la honradez” y que no “ha metido mano y ha robado” al país.

“Si alguna vez la autoridad a mí me demuestra que he robado un centavo, seré le primero en decir hasta acá nomás, porque tengo que someterme a la justicia pero a la verdadera justicia, no a las especulaciones”, indicó.

