Para el politólogo Carlos León Moya, parece que Pedro Castillo se siente más presidente desde que sacó a Guido Bellido del Consejo Ministros. Agregó que el expremier opacaba de manera deliberada al jefe de Estado.

“Es como si (Castillo) se sintiese más presidente desde que sacó a Bellido. Creo también que la hoy premier Mirtha Vásquez no va a hacer lo que hacía Bellido que era opacarlo de manera deliberada. A Bellido le gustaba fungir ser presidente, se aprovechaba también de que el jefe de Estado como que no aparece, no declara”, indicó el especialista.

León Moya agregó lo siguiente: “Dada esa ausencia de Castillo, Bellido salía y actuaba como si dijera, bueno, Palacio de Gobierno es mío, dame a los Húsares (de Junín), y daba sus mensajes, y a través de tuits pensaba gobernar. Creo que con la premier Vásquez más bien eso no ocurre. Mira, además, su uso del Twitter (de Vásquez) es bastante moderado, da conferencias de prensa. Vuelve como a una lógica más institucional”.

Del mismo, dijo que parece el presidente Castillo se siente más a gusto en el contacto directo con la gente que cuando está en Palacio de Gobierno o debe responder las preguntas de la prensa.

SOBRE PERÚ LIBRE

En otro momento, león Moya se refirió a Perú Libre: “La ruptura como tal no era tan predecible, me parece que era deseada, y sostengo que me parece que era lo mejor. La reacción sí era previsible, primero por la manera de comportarse que han tenido a lo largo de estos meses y, además, por las declaraciones reiteradas de Vladimir Cerrón y de Bellido cuando era presidente del Consejo de Ministros… Es decir, Guido Bellido, incluso, arma un discurso siendo premier para cuando lo saquen, o sea prepara la camita para decirle traidor al presidente Castillo cuando lo saque. Cerrón lo mismo: si me sacan, ustedes (Castillo, Dina Boluarte y Betsy Chávez) son unos traidores… Bueno ocurre esto, que yo lo defino más como una pataleta”.

También manifestó que esta ruptura al interior del partido de Gobierno no se puede comparar a la que ocurrió durante el régimen del expresidente Ollanta Humala.

“Si se compara esta ruptura (en Perú Libre) con la ruptura (que pasó en el gobierno) de Ollanta Humala el 2011, acá la idea de traición va perdiendo peso. Segundo, acá la izquierda es la protagonista y tiene que tratar de mantener todo junto. Juntos por el Perú está queriendo juntar perro, pericote y gato, se parece a San Martín de Porres, y tengo la impresión que no lo van a lograr”, enfatizó.