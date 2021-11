Las miradas siguen puestas sobre Bruno Pacheco, el aún secretario de Palacio de Gobierno, luego de la larga diligencia que realizó la Fiscalía Anticorrupción y la Policía, el último viernes, en medio de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias. Según documentos, durante la intervención se le encontraron 20 mil dólares guardados en un baño.

Tras la pesquisa que se extendieron por casi 12 horas, se vienen conociendo algunos detalles de lo que ocurrió aquel día en Palacio de Gobierno a través de documentos a los que accedió el diario Perú 21.

El documento de la Fiscalía denominado “Acta de Exhibición de Documentos No Privados en la Secretaría General de Palacio de Gobierno” detalla que en el baño del despacho de Bruno Pacheco se encontraron US$20 mil en efectivo.

El acta señala también que Pacheco argumentó que el dinero era producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, que asciende a 25 mil soles mensuales.

Las autoridades a cargo procedieron a fotocopiar los billetes ante el compromiso de Pacheco de demostrar que dicho dinero procede de ahorros correspondientes al sueldo que percibe.

NO ENTREGÓ SU TELÉFONO

Omar Tello, fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, reveló que, durante la diligencia del Ministerio Público en Palacio de Gobierno, el renunciante secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, no entregó su celular pues afirmó que no lo tenía en aquel momento. Pacheco es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias.

“Se le solicitó [su teléfono] pero indicó que no lo tenía en ese momento. Efectivamente, dijo que no lo tenía. Fue la respuesta que dio en ese momento, pero nosotros no nos limitamos a su respuesta sino que hacemos varios actos de investigación. No contamos con ese teléfono y por ello no vamos a poder corroborar esa información”, aseveró a Exitosa.

Bruno Pacheco renunció a la Secretaría General de Palacio luego de que se denunciara que presionó en los ascensos del Ejército y la FAP. Foto: Violeta Ayasta/ GEC

LO INVESTIGAN

El Ministerio Público investiga de manera preliminar al renunciante secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, por las presiones que habría ejercido sobre el titular de la Sunat para que favorezca a personas naturales y jurídicas.

La fiscalía detalló que las diligencias será contra Pacheco Castillo y los que resulten responsables por el “presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado”.