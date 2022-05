Un nuevo audio difundido por Willax este martes revela una presunta conversación entre el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y el empresario Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva en el Penal Ancón I.

En el material se escucha cómo Pacheco le menciona a Villaverde que tiene la posibilidad de ser titular del Ministerio del Interior. Asimismo, se oye al empresario solicitar el ingreso a la ceremonia de juramentación de Pedro Castillo como presidente de la República.

Villaverde solicita que se les permita el ingreso a Silvia Barrera, a Vladimir Meza y a él.

Esta es la conversación completa del presunto audio entre ambos:

Zamir Villaverde: Si fueras y saludaras y estuviera algo rápido, normal, pero entramos y saludamos para que quedes bien también, gordo. Pero tiene que ser: he venido un rato y con las mismas le das el respaldo al pata. De ahí salimos, pues. Yo creo que sería así, ¿no? Justo estoy acá cerca, estoy acá en Surco.

Zamir Villaverde: Además te conviene tener bases, tener gente. O sea, que todo el mundo hace eso y tú ya tiene tu respaldo de gente “Vino Bruno”. Pero dosificándote también, Bruno, ya no le des tu teléfono, ahí que todos te pidan. Imagino que cambiarás de número.

Bruno Pacheco: ¿Qué tal tú? ¿Cómo te va?

Zamir Villaverde: Bien, estuve en mi empresa.

Bruno Pacheco: ¿Sigues en los estudios?

Zamir Villaverde: Sí, estudio los viernes y sábados. Para mí esto es una ventaja porque desde mi casa o desde cualquier lugar comienzo a avanzar. Ya en dos meses más paso al quinto, voy corriendo. Yo la verdad me quedé en el tema de la Fuerza Aérea, administración, tema de sistemas, pero no llegué a graduarme. Ahora veo que titularte es la llave para el Estado.

Bruno Pacheco: Tú has hecho experiencia, ya no necesitas, pero igual.

Zamir Villaverde: Lo que pasa es que quiero otra visión de mí.

Bruno Pacheco: Quieres realizarte de otra forma.

Zamir Villaverde: Quiero consolidarme en otro escenario, ¿por qué no algún día ser ministro? Sé que puedo hacerlo bien. He leído que para cargo de confianza no necesitas título.

Bruno Pacheco: No. Necesitas título, pero de cualquier cosa.

Zamir Villaverde: Ah, ¿o sea yo como suboficial de la Fuerza Aérea, que es un título a nombre de la Nación, podría ser?

Bruno Pacheco: ¿Eres suboficial?

Zamir Villaverde: Claro, yo soy. A nombre de la Nación y tengo diplomados.

Bruno Pacheco: Con eso puedes ser ministro del Interior.

Zamir Villaverde: Ah, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se pasa eso porque con el referendo que tengo yo de haber manejado empresa digamos, (pueden decir) “oe, sí has manejado eso, manejas esto”

Bruno Pacheco: ¿Sabes lo que te quema a ti? Es tu vaina que tienes con Keiko (Fujimori).

Zamir Villaverde: Pero es que lo mío es solo un reportaje, ni siquiera es un reportaje, es una hue… que voy a sacar ahorita de Internet.

Bruno Pacheco: Sácalo, pues, Zamir. Escúchame, a mí no me tiene que explicar, yo te digo lo que estoy diciendo porque hay gente envidiosa. Ahí toda la gente de Perú Libre se quiere sacar la mie…

Zamir Villaverde: Ni siquiera es un periódico o algo, es una hue… que han puesto ahí: “donante de Fuerza Popular”. No tengo nada que ver con Keiko, sino que por joder lo pusieron. No es una denuncia no es nada. Si estoy tramitando ahorita denunciar a La República, para que saquen ese rebote.

Zamir Villaverde: Porque a Pedro (Castillo) ya poco o nada le importa. Con esto te das cuenta que no le importa ya nada, que sea la gente que es nomas dice.

Bruno Pacheco: Han achicado el cuadro de transferencia. Te acuerdas que había 10, ahora son 3 de cada uno.

Zamir Villaverde: ¿3 nomás por cada uno? ¿No van a haber 10? Bueno, es que también eran 20.

Bruno Pacheco: Han volado todito. Como han reclamado ya ahí dijo 3 para cada uno nomás.

Zamir Villaverde: O sea ahorita en transportes, ahí no creo que esté. En Interior mi pata tampoco creo que esté, ¿o tú crees?

Bruno Pacheco: No, porque son 3 nomás.

Zamir Villaverde: ¿Esos son del partido?

Bruno Pacheco: El partido tiene una cuota de 2, falta uno más.

Zamir Villaverde: ¿Uno de quién es? ¿De Pedro?

Bruno Pacheco: No, del aire, invitado.

Zamir Villaverde: Ah ya, de un gremio, de un partido, de lo que sea. Pero eso, como dices tú no significa que vayan a ser.

Zamir Villaverde: Para el centro de convenciones, ¿tú crees que podamos entrar con las rejustas Silva (Barrera), Vladi (Vladimir Meza) y yo? Como invitados.

Bruno Pacheco: El aforo está jodiendo.

Zamir Villaverde: Pero tú sí puedes poner 3 mínimo por tu investidura.

Bruno Pacheco: Papá, no, mira. En el Congreso entran 5 invitados por Pedro (Castillo). No hay más, 5 familiares.

Bruno Pacheco: Dentro del centro de convenciones hay 3 espacios, el besamanos, está la cena, es la juramentación de los ministros. En la juramentación entra uno por ministro, nada más. En el besamanos puede ser porque va a entrar 10 por grupo.

Bruno Pacheco: Yo he reclamado que los gremios deben entrar. Entonces me dijo, van a ver el tema de colocar un salón, por ejemplo, para los maestros. Yo decía: ahí puedo meterlos a ustedes, algo así, ahí zamparlos.

Zamir Villaverde: Para mí lo más importante es que tú agarres ese cargo de ahí y se logre poner a este vice de acá. ¿A Alessandrito lo puedes poner, Brunito?

Bruno Pacheco: Lo he lanzado, pero no se qué, ah.

Zamir Villaverde: ¿De quién depende eso?

Bruno Pacheco: Del ministro, pues, pero yo lo voy a llevar arriba para meterlo. Así como viceministro te digo

Zamir Villaverde: Ahí está Ana Córdova, ¿no? Pero ella tenía una denuncia por firmas falsas.

Bruno Pacheco: Creo que sí, no sé como estará.

Zamir Villaverde: Es más, ni siquiera denuncia, sentencia tenía. Ahí con quien se tendría que conversar, ¿con (Vladimir) Cérron? Porque con Ana no creo. ¿Tú crees que Ana vaya con su gabinete?