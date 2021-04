Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, rechazó las supuestas vinculaciones que tiene con el terrorismo y reto a los que dicen eso que vayan a Cajamarca, su tierra, a expresárselo.

“No hay terrorismo acá. Nos han estigmatizado. No quieren que gente de pueblo surja para desenmascarar la tristeza de la profundidad del país. Quisiera que vengan decirme a mi tierra que soy terrorista. Que vengan”, dijo a Canal N.

Pedro Castillo aseguró que esa calificación se la ponen porque no quieren que “arranquemos la mamadera”.

Trome - Pedro Castillo habló sobre las acusaciones de terrorismo

“Lo dicen porque no quieren que arranquemos la mamadera. Se acabó la mamadera para los sueldos dorados, para la gente que no conoce el país. Hoy día a las 5 de la tarde me voy a pronunciar y nos vamos a reivindicar diciendo que el terrorismo es el hambre de mi pueblo”, comentó.

Pedro Castillo agregó que hay muchos por hacer en su tierra, Cajamarca, como grandes cuencas y “en tiempo de verano hacerlas más productivas”.

“Tenemos que hacerlo con un gran presupuesto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con la gente que está desocupada que piensa en delinquir, robar, así de sencillo, solamente falta ordenarnos”, concluyó.

CERRÓN SE PRONUNCIA

Vladimir Cerrón, suspendido gobernador regional de Junín y fundador de Perú Libre, partido que postuló a Pedro Castillo a la presidencia de la República, felicitó a su candidato y agradeció “al pueblo peruano por el apoyo”. Su pase a segunda vuelta de estas Elecciones Generales Perú 2021, de acuerdo a los conteos de la ONPE, está asegurado.

“Felicito al maestro Pedro Castillo y agradezco eternamente al pueblo peruano por el apoyo a Perú Libre”, escribió en Twitter.

Cerrón, asumió el gobierno regional el 1 de enero de 2019. Sin embargo, siete meses después fue suspendido por el Consejo Regional debido a una sentencia judicial.

A través de sus redes sociales, Cerrón también consideró que para su agrupación “es más factible derrotar” a Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, en una segunda vuelta electoral.

“Para Perú Libre es más factible derrotar a Fuerza Popular, pero igual daremos batalla de la dura con cualquiera de sus encubiertos”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR