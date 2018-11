Pedro Cateriano sobre Alan García: "Tiene dos gobiernos manchados por la corrupción" | VIDEO | FOTOS | ENTREVISTA

Por: Oscar Torres

Tras el escándalo generado por el pedido de asilo de Alan García a la embajada de Uruguay, era preciso encontrar una voz que conociera políticamente muy bien al líder aprista.



Fue premier y ministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala. Escribió el libro ‘El caso García’ debido a que en 1991, el Parlamento acusó de enriquecimiento ilícito al dos veces presidente de la República. Por ello, Trome entrevistó a Pedro Cateriano , quien no calla nada.



Señor Cateriano, usted escribió el libro ‘El caso García’ y conoce muy bien la vida política del líder aprista. ¿Cómo lo calificaría?

Como un hombre que pudo hacer el bien al país, con talento, pero, lamentablemente, a pesar de las dos oportunidades, no lo hizo. Dos gobiernos manchados por corrupción.



En el libro escribió que en 1991, el Parlamento ya lo había acusado de enriquecimiento ilícito...

Efectivamente, esa fue la conclusión a la cual llegaron tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores en ese entonces y por esa razón, fue el primer presidente de la república acusado constitucionalmente.

Alan García pide asilo a la embajada de Uruguay.

Una delegación aprista viajó a Uruguay y reiteró que existe ‘persecución política’. ¿Cuál es su opinión?

No hay ‘persecución política’. Llama la atención que ahora García use el mismo argumento de Toledo para defenderse. Qué ‘persecución política’ puede existir en un gobierno que mantiene en sus cargos a embajadores políticos, a exministros de Alan García y hasta a su propio exsecretario de prensa.



Explíquele al pueblo peruano, ¿por qué no es un ‘perseguido político’?

Porque esta investigación fiscal es producto de indagaciones realizadas por la Justicia brasileña. En ese sentido, son pruebas objetivas. Los 24 millones de dólares en sobornos aparecidos en la banca de Andorra no son producto de la magia. Tampoco lo es el pago que recibió de 100 mil dólares por una conferencia que realizó Odebrecht.

DATO DE LA FISCALÍA

​

Según han revelado (Mauricio) Mulder y (Jorge) Del Castillo, del interior de la Fiscalía les avisaron que iban a ordenar la detención preventiva de Alan. ¿Cree en esa versión?

Lo que creo es que tienen mucho poder aún en la Fiscalía, para que les filtren las informaciones a Mulder y a Del Castillo. A confesión de parte, relevo de prueba.



Los apristas también cuestionan que el fiscal José Domingo Pérez solicitó su impedimento del país luego de la revelación que hizo IDL-Reporteros. ¿Qué opina?

Lo que opino es que una persona que dice 24 horas antes que va a quedarse en el país para afrontar la acción de la Justicia, no puede huir al día siguiente bajo el pedido de un asilo por persecución política que no existe.



¿Alan García ya tenía el Plan B de pedir asilo apenas regresó al Perú?

No lo sé, pero sí hubo una estrategia de ataque al Gobierno y de acusaciones sin sustento, en el sentido de que había un golpe de Estado en marcha...



Entonces, ¿cómo definiría su actitud de decir primero que se allana al proceso y en la noche ingrese a la casa del embajador de Uruguay?

Para una persona que ha sido dos veces presidente personificando a la nación, algo penoso y vergonzoso.

Pedro Cateriano también habla de la actual situación del fujimorismo. Pedro Cateriano también habla de la actual situación del fujimorismo.

Todo parece indicar que Uruguay sí le dará el asilo. ¿El presidente Vizcarra debe negarle el salvoconducto para que no salga del país?

Confío en que el presidente Tabaré Vásquez reflexione y en la eventualidad que le conceda el asilo, el presidente Vizcarra no es que está obligado a concederle el asilo, pero está obligado a cumplir una orden judicial y hay una resolución judicial en el Perú que le impide la salida al expresidente García, por lo tanto, el presidente Vizcarra tendrá que acatar la resolución judicial.

COLABORACIÓN EFICAZ

​

El exviceministro Jorge Cuba se está acogiendo a la colaboración eficaz. ¿Alan tiene temor de lo que pueda decir?

Da la impresión de que esa es la razón por la cual entró en pánico y corrió a la residencia del embajador de Uruguay en Lima.



¿Alan se está corriendo?

Permanentemente se ha corrido de la acción de la Justicia. ‘El caso García’ es una crónica que cuenta cómo haciendo uso de su poder político, de sus alianzas, de sus apoyos, evitó, por ejemplo, que sea acusado por la matanza de los penales y logró bloquear luego, en la Fiscalía de la Nación y en el Poder Judicial, la investigación judicial.



Usted ha declarado que ‘patéticamente, García ha terminado imitando a Toledo...’

Así es porque está huyendo de la Justicia y al igual que Toledo, se ha proclamado ‘perseguido político’, cuando todos los peruanos sabemos que no tiene esa condición.



El fiscal José Domingo Pérez está siguiendo la ruta de los 24 millones de dólares que pagaron de coimas por el Metro de Lima. ¿Cree que se lleguen a revelar muchas cosas más?

Ojalá. El país merece conocer la verdad de lo acontecido.

Alan García declara ante la prensa e insulta a IDL-Reporteros.

KEIKO

​

¿Para usted se justifica la prisión preventiva de Keiko Fujimori?

Sí se justifica por la acción de obstrucción a la Justicia. En lo que creo que podría haber un exceso es en el plazo. Si la Fiscalía ya tiene pruebas y evidencias, debería formular la correspondiente acusación fiscal.



Si ella está presa y los casos de Ollanta y Nadine son similares, ¿por qué la pareja nacionalista está libre?

No son similares. En el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, las acusaciones son por financiamiento ilegal. En el caso de Keiko Fujimori, hay otra clase de delitos, al igual que en el caso de Toledo y García, que son acusaciones de corrupción.



Usted fue premier y ministro de Defensa del quinquenio Humala-Heredia, ¿lo decepcionaron?

Bueno, yo lo que creo es que cumplí con mi deber y que en el caso del financiamiento ilegal de Odebrecht, de los 3 millones de dólares, creo que sí los recibieron.

¿Le parece que el fiscal José Domingo Pérez y el juez Concepción Carhuancho están haciendo un buen trabajo?

En términos generales, están cumpliendo con su deber, a diferencia de otros fiscales o jueces como Hinostroza o los fiscales supremos, como Tomás Gálvez, que son los que apoyan al fiscal Chávarry. En ese sentido, creo que sí están cumpliendo una misión. Se puede criticar a veces la forma de la aplicación, sobre todo en Concepción Carhuancho, de la detención preventiva, pero en lo general, la ciudadanía los está apoyando.



Prácticamente, Odebrecht coimeó a toda la clase política peruana. ¿Por qué somos un país tan proclive a la corrupción?

Porque somos un país sin cultura democrática y sin conciencia constitucional.

Usted fue premier, ¿conoció en algún momento a Marcelo Odebrecht o Jorge Barata?

No.



Los fujimoristas aseguran que los denominados ‘caviares’ pretenden sacar a Chávarry para proteger a PPK y Villarán...

Bueno, en este caso, lo que todos los peruanos debemos exigir es que se les aplique la ley a todos por igual y en ese sentido, ese es el reto de la Fiscalía y del Poder Judicial para desmentir o desbaratar esta clase de especulaciones.



¿Qué opina de la gestión que viene realizando el presidente Vizcarra? ¿Cree que terminará su mandato?

En líneas generales, en el aspecto de la lucha contra la corrupción, creo que ha asumido un liderazgo importante. En términos ya de las acciones gubernativas, creo que no actúa con la eficiencia que demanda la actual circunstancia. Un caso, por ejemplo, es la reconstrucción en el norte, otro, la pobre ejecución presupuestal de sus ministerios.



Esta es la pregunta que el Perú quiere hacer. Le pregunto al ciudadano, no al político: Si lo tuviera cara a cara a Alan, ¿qué le diría?

Que se someta a la acción de la Justicia, que no se corra.



Gracias, señor Cateriano, y que todos los probadamente corruptos vayan a la cárcel...

Exacto.