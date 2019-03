Pedro Cateriano: "El fujimorismo busca vacar a Martín Vizcarra para crear el caos" | FOTOS

Por: Óscar Torres

Ante la renuncia de César Villanueva al gabinete del presidente Martín Vizcarra , era preciso buscar a alguien que conozca el puesto. Fue premier y ministro de Defensa durante el gobierno de Ollanta Humala. Escribió el libro ‘El caso García’ debido a que en 1991, el Parlamento acusó de enriquecimiento ilícito al dos veces presidente de la República. Por ello, Trome entrevistó a Pedro Cateriano , quien analizó la coyuntura política.



Señor Cateriano, ¿por qué cree que el presidente Martín Vizcarra está bajando en las encuestas?

Bueno, es producto de la campaña de demolición que se ha iniciado contra él. Y también porque carece de una defensa política y en la política, si uno es atacado, se tiene que defender. Si hay silencio, evidentemente hay consecuencias.



La semana pasada, Fernando Rospigliosi me dijo que Vizcarra no lucha contra la corrupción, sino solamente contra la de sus adversarios. ¿Es así?

Eso no es cierto, creo que los hechos demuestran lo contrario y una de las razones por las cuales el obtuvo ese respaldo ciudadano fue porque lideró la lucha contra la corrupción, que fue además avalada en el referéndum.



¿Qué le falta a este Gobierno para sintonizar más con la población?

Eficacia. Hay una carencia de gerencia. El mayor error hasta ahora es no poder revertir la Reconstrucción en el Norte del país y creo que esos hechos han afectado la popularidad del presidente.

Usted ha sido primer ministro. Algunos dicen que el premier César Villanueva ya había cumplido su ciclo, ¿lo cree así?

Eso lo tuvo que evaluar el presidente, pero, ciertamente, en momentos en donde ha requerido el presidente Vizcarra una defensa política, no la ha tenido. Villanueva ha brillado por su silencio.



¿Qué piensa de su renuncia?

Creo que el desgaste político del propio Villanueva también se reflejaba en las encuestas.



¿Para usted Vizcarra sí es un abanderado en la lucha contra la corrupción o también ya le salpicó lo de Odebrecht?

Yo creo que al presidente Vizcarra hay que respaldarlo para que acabe su gobierno. Y es irresponsable a estas alturas hablar de vacancia, insinuar acusaciones sin pruebas.



¿Quién lo quiere vacar?

El ‘fujiaprismo’, eso es claro, porque ellos lo que quieren es el caos político, que trae como consecuencia la inestabilidad, como sucedió cuando ocupó la Fiscalía de la Nación la persona que los protegía.

BARATA



¿El hecho de que se haya postergado el interrogatorio a Barata es un golpe para los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez?

Algunos dicen que sí, otras personas establecen que es un rediseño de la estrategia para obtener mayores testimonios y poder interrogar con un mayor conocimiento de la causa a Barata.



Hace dos semanas, Alan García me dijo: ‘Me han investigado 30 años y no me han encontrado ni una cuenta, ni una delación’. ¿Qué le respondería?

Que eso es falso. Basta revisar el informe del exvocal de la Corte Suprema, Hugo Sivina, que prueba que recibió la coima de Siragusa, que le transfirieron el soborno al Barclays Bank y que él trajo ese dinero ilícito al Perú. Y de otro lado, nunca ha explicado cómo se compró un departamento en París, como con un sueldo de 15 mil soles de quinta categoría, se compra una casa acá a media cuadra, de 800 mil dólares, y sabemos que todo eso era consecuencia de los favores que recibió de Odebrecht a través de esas conferencias de favor político.

Otros dicen que está nervioso, por eso ha llamado ‘ladrón’ al periodista Gustavo Gorriti que lo investiga, ¿qué piensa?

Esta es una declaración que prueba que está fuera de sí y que tiene pánico a la detención preventiva que él se ha ganado a pulso, como consecuencia de su conducta procesal y de las pruebas que ya lo responsabilizan. Es decir, que le hayan pagado la conferencia de los 100 mil dólares con fondos que provenían de la caja con la cual se cancelaban las coimas, ya es sumamente grave y que además, en el caso específico de Odebrecht, él dictó un decreto de urgencia rompiendo el orden jurídico vigente para favorecer a Odebrecht, lo que también lo complica penalmente de una manera grave.



¿Cómo calificaría a García?

Como un presidente que administró dos gobiernos manchados de corrupción…



Pero aún no le encuentran nada...

Sí tiene signos exteriores de riqueza escandalosos. Un funcionario público peruano con el sueldo que recibe no se puede comprar un departamento en París, una casa en Chacarilla, una casa en Naplo y una casa en la urbanización Aurora, solo ganando, repito, un sueldo de 15 mil soles.

SOBORNOS



Finalmente, ¿cree que se va a saber toda la verdad sobre los pagos de coimas y sobornos a los políticos peruanos?

Eso es lo que queremos, porque este es un momento importante para la democracia en el país y esta tarea, por lo tanto, la tienen que realizar los fiscales y jueces. Ellos son, en este momento, los llamados a iniciar el camino para la reforma democrática en el país.



Explíquele a la gente por qué el Congreso protege a Pedro Chávarry...

Porque este fiscal supremo evitó la acción de la justicia con sus actitudes. El hecho de haber violado una oficina lacrada y que en esa acción haya participado un asesor de Jorge del Castillo prueba lo que nosotros sospechábamos: la vinculación del exfiscal de la Nación Chávarry con el Apra y el fujimorismo.



Al gobierno de Ollanta Humala y Nadine lo han calificado como uno de los más corruptos y usted fue premier de ellos, ¿cree que terminarán en la cárcel?

Bueno, la acusación que pende sobre ellos es la de financiamiento ilegal de sus campañas y yo he reconocido públicamente que sí recibieron dinero de Odebrecht. En un comienzo, cuando la imputación estuvo dirigida contra él, parecía que tenía una connotación política, pero ya cuando Odebrecht señaló que había financiado a Toledo, a Kuczynski, a García y bueno y últimamente hasta a Lourdes Flores y a Alejandro Toledo, era evidente que esa fue la política que practicó esa empresa.

Cambiando de tema, ¿qué le parece todo lo revelado sobre el presunto acoso sexual de Yonhy Lescano? Él ha dicho que es un psicosocial del ‘fujiaprismo’. ¿Le cree?

No le creo. Creo que hay elementos de juicio suficientes para que se inicie la investigación y el Poder Judicial le aplique drásticamente la pena que corresponda.



¿Qué debe hacer Vizcarra para mantenerse firme hasta el 2021?

No solamente ejercer sus atribuciones constitucionales, sino también tener convicción en lo que hace. Por ejemplo, a la primera acusación de frivolidad de su viaje a España, que creo que era necesario para los intereses del Perú, adelantó su retorno demostrando innecesariamente una debilidad o temor frente al fujiaprismo. Necesitamos un presidente y para eso está él, para que conduzca al país. No con dudas, no con temores, sino con firmeza y sin abusar en el ejercicio de su función.

SATÉLITE



A usted lo critican por la compra del satélite en el gobierno de Humala, ¿se arrepiente?

No me arrepiento. Es una operación que ha sido convalidada por el Congreso, auditada dos veces por la Contraloría e investigada por la Fiscalía en dos instancias, que la archivó y no encontró nada ilícito.



¿Por qué la clase política en el Perú es tan proclive a la corrupción?

Bueno, forma parte de una falta de educación y cultura y sobre todo, diría yo, de un verdadero compromiso de servicio público. Uno debe de entrar para servir, no para servirse en el cargo público.



Viendo el escenario político que se viene, le voy a soltar algunos nombres y usted los define en pocas palabras:



Alfredo Barnechea...

Sueña con ser presidente.



Julio Guzmán...

La novedad para las próximas elecciones.



Verónika Mendoza...

Le falta su inscripción.



Antauro Humala...

No creo que tenga posibilidades.



¿Qué debe esperar la ciudadanía, a mediano plazo, del futuro político del país?

Creo que si bien es cierto estamos pasando por un momento complicado, no todo es malo. El crecimiento del país continúa y debemos seguir esa ruta de esfuerzo y de trabajo y de tratar de solucionar los problemas. Nosotros somos un país con mucha riqueza, con mucho potencial y no solo a nivel económico, sino también humano.



Muchas gracias, señor Cateriano, que se sepa la verdad y que caigan los corruptos...

Muy bien, gracias a ti.