Pedro Cateriano: ‘Keiko Fujimori nunca aceptó su derrota con PPK’ | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

POR: ÓSCAR TORRES



Han pasado casi dos semanas de la disolución del Congreso y las aguas siguen convulsionadas. Algunos constitucionalistas reiteran que ha sido un golpe de Estado. Otros, que todo se produjo en el marco de la ley. Por tal motivo, Trome conversó con el expremier y exministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala, Pedro Cateriano, quien intenta aclarar el panorama.



Señor Cateriano, algunos constitucionalistas aseguran que hubo un golpe de Estado en el Perú, ¿es verdad?

De ninguna manera. El presidente ha ejercido una atribución contemplada en la Constitución.



En una entrevista pasada, usted me dijo que el llamado ‘fujiaprismo’ buscaba vacar a Vizcarra. ¿Considera que el presidente se impuso en esta batalla política?

Como no pudieron vacarlo, porque no tenían los votos, lo suspendieron inconstitucionalmente y esa presidencia encargada, que no existe, la asumió la señora Araoz, violando la Constitución.



Algunos fujimoristas hasta lo comparan (a Vizcarra) con Nicolás Maduro...

Bueno, eso no resiste el mayor análisis. El día jueves, tanto el presidente de Chile como el presidente Vizcarra han apoyado, por ejemplo, al jefe de Estado de Ecuador (manifestantes indígenas protestan violentamente por el alza del combustible, pidiendo que renuncie y deje la presidencia Lenín Moreno).

Entrevista Pedro Cateriano / Video: Trome

¿Realmente ha salido victorioso Vizcarra después de esta disolución del Congreso?

No tenía otra alternativa, pero creo que lo deseable en un sistema democrático es que se cumplan los plazos.



El periodista Juan Carlos Tafur me dijo que Keiko Fujimori era la mayor responsable de esta crisis. ¿Piensa lo mismo?

Coincido con Juan Carlos Tafur, sin ninguna duda. Ella ha actuado no solamente motivada por la desesperación, sino con un ánimo de venganza pocas veces visto en la política peruana.



¿Le parece un exceso que Vargas Llosa haya calificado a los congresistas disueltos como pillos y semianalfabetos?

Vargas Llosa siempre tiene frases que marcan y a veces anticipan los destinos de la política peruana.



¿Está de acuerdo con él?

Yo, en todo caso, creo que la mayor parte de esos adjetivos calificativos para Donayre, Mamani y todos los protegidos con pedido de la Corte Suprema, se ajustan a la realidad.

¿Cuál cree que fue el gran error del llamado ‘fujiaprismo’ en todo este tiempo?

En el caso del fujimorismo, la señora Keiko Fujimori no aceptó su derrota ante Kuczynski, y en el caso del aprismo, una irresponsabilidad por tratar de proteger a su fallecido líder político, involucrado en escándalo de corrupción.



‘Hildebrandt en sus trece’ considera que Vizcarra ha conformado un gabinete de amigos, ¿también lo ve así?

Aparentemente, el presidente ha buscado gente de su confianza.



¿Es verdad que lo llamaron para ser ministro?

Yo tuve un diálogo con el presidente y eso ya no es importante. Es una página que ha pasado. Lo concreto ahora es que este gabinete tiene un reto, diríamos capital, de presidir elecciones parlamentarias libres, neutrales y democráticas.

Para cerrar este tema, ¿era para ser ministro de Justicia o para ser premier?

Repito mi respuesta, ya es un hecho del pasado y del anecdotario político.



Otros califican de mediocre a este Gobierno, ¿de qué depende que ahora pueda resolver los problemas urgentes del país?

Es evidente que yo fui un crítico, por ejemplo, cuando el presidente Vizcarra designó a Villanueva y no hubo una gerencia adecuada del Estado. Eso no se puede negar y ahora el jefe de Estado no tendrá la disculpa de un Congreso obstruccionista.



¿Cree que Vizcarra se quedará hasta el 28 de julio del 2021 o, como dice Del Castillo, pretendería continuar en el poder?

Yo confío en que lo que ha declarado públicamente el presidente Vizcarra, recientemente, lo cumpla y si no es así, seremos los primeros en salir a discrepar si existiera ese intento. Ahora, a Del Castillo no le creo ni cómo se llama.

¿Cuál piensa que será la tendencia de este nuevo Congreso que se elegirá en enero del 2020?

No me gusta entrar al terreno de las especulaciones, pero, en todo caso, creo que sí es importante que todas las agrupaciones participen en esa contienda electoral.



¿Puede haber peligro de que se llene de radicales extremistas?

Eso dependerá del pueblo.



A su criterio, ¿cuáles son los problemas urgentes que debe resolver Vizcarra en el país?

Hay temas. Primero defensa del orden constitucional, garantizar unas elecciones libres y democráticas, y urgentes asuntos de economía.



¿Es verdad que tiene una invitación formal de César Acuña para integrarse a su partido Alianza Para el Progreso?

No.

¿No le parece penoso que la mayoría de expresidentes del Perú estén acusados de corrupción?

Claro que sí.



¿Qué nos falta para convertirnos en un país más moderno y desarrollado?

Cultura democrática y conciencia constitucional, y además que los partidos políticos sean auténticos en el Perú y no agrupaciones de defensas de intereses privados o familiares, como el caso del fujimorismo.



¿Qué lección nos deja que la corrupta empresa Odebrecht haya sobornado a la mayoría de la clase política del país?

Que la justicia tarda, pero llega. Se ha tratado de emplear el poder político para encubrir ilícitamente a los que recibieron dineros ilegales y al final vemos que la democracia sí opera.

Ahora que vamos a elegir autoridades para el Congreso, ¿a qué le debe prestar atención el ciudadano antes de votar?

En una democracia es fundamental que antes de emitir el voto, el ciudadano esté plenamente informado y, en ese sentido, una campaña electoral sirve para exponer ideas y debatir programas.



¿Qué piensa de la situación de Alejandro Toledo en Estados Unidos?

Es la situación más vergonzosa. Creo que Toledo debió haberse allanado al pedido de extradición y no pasar por este bochornoso papel.



La Fiscalía tiene duros cuestionamientos a Nadine Heredia, ¿la considera inocente o culpable?

Yo no la considero ni inocente ni culpable. Esa es tarea del Poder Judicial y lo que sí he sostenido en diversas oportunidades es que la labor de la Fiscalía y del Poder Judicial será la de aclarar estos temas.



Muchas gracias, señor Cateriano, ¿qué mensaje le daría a la gente?

Gracias a usted. Modestamente, no estoy en condiciones de dar mensajes, pero lo que sí creo es que debemos ejercer nuestros derechos y uno de esos derechos es el de participar activamente en los asuntos públicos del país.

PENSANDO EN LOAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2021:



Julio Guzmán...

La novedad.



Keiko Fujimori...

Ni pensarlo.



George Forsyth...

Una opción nueva y dependerá de él.



César Acuña...

Vuelve a lo mismo.

Salvador Del Solar...

Una opción.



Alfredo Barnechea...

Una ambición de poder, parece que desmedida.



Antauro Humala...

No puede postular.



‘Chibolín’...

Lo dejo ahí (sonríe).