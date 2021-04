El expremier Pedro Cateriano indicó que lo obtenido por Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre que estará en la segunda vuelta electoral, es un voto de protesta que es comprensible.

“Ese voto de protesta (a favor de la candidatura de Castillo) es comprensible y lo hemos conversado acá en diversas oportunidades. Son dos millones y medio de personas que no tienen servicio de agua potable, y en el sector rural está esa mayor cantidad de gente. Son siete millones y medio que no tienen un servicio de saneamiento”, precisó.

Cateriano añadió: “Es decir, son 10 millones de peruanos están al margen de las condiciones de vida digna y no se ha hecho nada por enfrentar este gravísimo problema de la carencia de agua, del acceso a la salud y educación”.

También dijo que no solo hay una responsabilidad en el gobierno central, sino también en los gobiernos regionales que no han dado solución a los problemas de la población.

“Esto no solo es una responsabilidad del gobierno. Curiosamente en Cajamarca, donde es la región donde más dinero ha administrado los gobiernos de izquierda por el canon minero, el señor Gregorio Santos no ha solucionado esos problemas. Entonces, acá la culpa no solamente es del gobierno central o de los gobernantes que han pasado por Palacio de Gobierno, que sin duda alguna la tienen, sino también de los gobiernos regionales, que son los corresponsables de esta crisis”, acotó.

Cateriano sostuvo que ‘ahora, en esta segunda vuelta, también vamos a tener que debatir y discutir con mayor serenidad por qué están los pueblos del Perú, los olvidados, los que han protestado en esta situación’. “Hay que hablar con absoluta franqueza, el proceso de regionalización, tal y como está rigiendo en el país, constituye un fracaso”, remarcó.

LESCANO, ACUÑA Y URRESTI

Por otra parte, Cateriano manifestó que la figura del congresista Manuel Merino, quien estuvo brevemente ejerciendo el cargo de Presidente de la República, terminó perjudicando la candidatura de Yonhy Lescano (Acción Popular).

“El hecho de que Merino haya sido el principal adversario de Lescano terminó perjudicando a este último. Si revisamos el trasvase de votos, gran parte de ese electorado que estaba apoyando la candidatura de Lescano, al final también ha ido a sumar y respaldar a Castillo”, detalló.

Respecto a César Acuña (Alianza Para el Progreso) y Daniel Urresti (Podemos Perú) dijo: “Son los grandes perdedores (de esta contienda para llegar a la Presidencia de la República). En el Parlamento no, pero curiosamente hay casos en donde las listas parlamentarias han obtenido más votos, que las candidaturas presidenciales”.