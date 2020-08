Por Oscar Torres

Es probablemente el último primer ministro de la era Vizcarra. Tiene muchos años en la política. De hecho fue ministro de Defensa y también premier durante el quinquenio de Humala. Pedro Cateriano, antes de presentarse mañana para solicitar el voto de confianza ante el Congreso de la República, conversó con Trome.

Don Pedro, ¿tuvo la oportunidad de ser premier en el pasado y no aceptó. ¿Por qué ahora sí lo hace en el peor momento de la pandemia en el Perú?

Lo he sostenido, el ofrecimiento del presidente Vizcarra para ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros lo consideré como una obligación cívica en vista de la grave situación que enfrentamos.

Después del mensaje presidencial de Fiestas Patrias, al presidente Vizcarra le han dicho de todo, desde mediocre, que está en las nubes y vive en otra realidad. ¿Qué opina de esas críticas?

La crítica constructiva siempre hay que escucharla. La destructiva ya sabemos quiénes la dirigen. En todo caso lo que ha hecho el presidente es cumplir con la Constitución y se ha ceñido a ello.

Sería necio culpar de todos los males al jefe de Estado, pero por ejemplo Federico Salazar me dijo que este gobierno destrozó la economía y no paró los contagios. ¿Cuál es su opinión?

Discrepo con Federico en este caso, si no hubiésemos tenido confinamiento tal vez la situación sanitaria del país sería más grave y, desde el punto de vista económico, no solo la situación del país es delicada. Esta crisis ha afectado la economía a nivel mundial.

La realidad es que 2 millones 600 mil personas han perdido sus empleos. ¿Cuál es el plan para ellos?

Precisamente uno de los objetivos centrales del presidente en lo que resta de su mandato es relanzar el programa económico y, en ese sentido, el día que concurriré al Congreso voy a poner un mayor énfasis en el campo económico.

Lo entrevisté la vez pasada y me dijo que Vizcarra no había dado un golpe de Estado. ¿Cómo califica su gobierno?

Es un gobierno democrático, es decir, la disolución del Congreso que nunca debió, dicho sea de paso, haber llegado al Tribunal Constitucional (TC), el presidente aceptó ello y el TC señaló que no hubo rompimiento del orden constitucional. Y de otro lado, ningún país del mundo ha calificado de golpe de Estado la disolución del Congreso, ninguno.

Tengo la impresión de que asumió para garantizar elecciones limpias y democráticas. ¿Había un temor de que no se respete la voluntad popular en las próximas elecciones?

No, y la mayor demostración del compromiso del presidente Vizcarra es que ya convocó a las elecciones generales.

Pedro Cateriano planteó al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, ser recibido por el pleno antes del 28 de julio. (Foto: Presidencia)

CIFRAS

Al revelar Pilar Mazzetti que los fallecidos por la pandemia son más de 43 mil, ¿eso significa que el gobierno estuvo maquillando las cifras?

No. Lo que ha explicado la doctora Mazzetti es algo que también yo señalé, en ningún caso ha habido dolo u ocultamiento como algunos críticos han señalado, simplemente un desfase producto del manejo institucional en plena crisis. Esa es la realidad.

Estamos llegando al límite con los hospitales colapsados. ¿Habrá una nueva estrategia para enfrentar la pandemia?

Hasta ahora la comunidad científica y médica a nivel mundial lo que recomiendan para evitar el rebrote es respetar las normas sanitarias, es decir, mantener la distancia, usar correctamente las mascarillas y lavarnos las manos. Y en ese sentido hemos lanzado ya una campaña de divulgación y educativa para que la gente se concientice, que es la única forma.

Los economistas predicen una caída del 13% del PBI en el Perú. ¿De qué manera vamos a trabajar para revertir esta terrible situación económica?

Esta no es una tarea solo del gobierno. Es un esfuerzo nacional y en ese sentido la empresa privada tiene que cumplir un rol fundamental también en el restablecimiento del desarrollo económico del país. Y en ese aspecto también vamos a dar las garantías del caso.

¿Confía en que el Congreso (mañana) le dará el voto de confianza porque los ánimos están caldeados?

Lo que he hecho es trabajar estos días en la elaboración de mi programa de gobierno. Concurriré al Congreso y espero obtener el voto de confianza, naturalmente.

El Parlamento está promoviendo leyes como la de la ONP que la ministra Alva está cuestionando. ¿Qué se va a hacer para llegar a un entendimiento?

Lo que los peruanos ya sabemos en el campo económico es producto de las experiencias vividas que generaron hiperinflación y la quiebra del Estado. No creo que ningún peruano quiera repetir esa historia acontecida.

A usted lo están señalando algunos miembros del Congreso como el ‘premier de la Confiep’. ¿Qué les respondería?

Que simplemente revisen mi trayectoria. Nunca he defendido a la Confiep. He defendido principios democráticos.

(Foto: Presidencia)

MINERÍA

¿Es de los que cree que se deben destrabar los grandes proyectos mineros?

Sí. La minería es una de las locomotoras del desarrollo nacional y el Perú es un país minero, pero lo que creo también es que la riqueza que genera la minería debe ser compartida.

¿Comparte el pedido de la población de que el ejército se quede en las calles con la policía para combatir a la delincuencia?

Se ha prorrogado el ‘Estado de emergencia’ con ese propósito para que las Fuerzas Armadas cooperen con la Policía Nacional.

El presidente Vizcarra ha sido cuestionado por su secretaria Mirian Morales, por su cuñado y ahora por la hija de su amigo del Lawn Tennis. ¿Confía en su honorabilidad y manos limpias?

El presidente, como lo he reiterado ya en algunas entrevistas, no ha cometido ninguna violación legal.

Ha trabajado como primer ministro de Humala y ahora de Vizcarra. En relación al carácter, personalidad, ¿qué diferencias encuentra?

Eso lo diré en su debido momento, pero en todo caso mi relación con el presidente Vizcarra recién comienza y es fluida. Nos estamos conociendo ambos.

Declaró que no era millonario, ni tenía casas en el extranjero. ¿Es así?

Y tampoco aspiro a tenerlas.

Los apristas, en especial Mauricio Mulder, no le perdonan a usted todas las investigaciones que hizo sobre Alan García. ¿Algo que decir?

El tiempo creo que me ha dado modestamente la razón.

Su amigo Mario Vargas Llosa ¿le ha recomendado algo en estos momentos de crisis?

No. He tenido la oportunidad naturalmente de conversar con él. Me ha deseado suerte y yo le he agradecido su saludo.

¿Le recomendó Mario algo en especial?

Eso queda entre nosotros (sonríe).

¿Cómo se califica usted políticamente, de centro, derecha, izquierda, conservador?

Es curioso, ¿no? A mí me califican desde izquierdista caviar y ahora liberal y derechista de ultranza. En todo caso, yo sí soy un férreo defensor del orden constitucional, de los principios democráticos y de un desarrollo del país respetando la economía social de mercado.

¿Por qué prometió sudor, honestidad y conducta democrática?

Porque creo que en este momento ese debe ser el compromiso de los servidores públicos.

Gracias primer ministro Cateriano y ojalá vengan tiempos mejores para el país…

Para todos. Eso es lo que deseamos y en ese esfuerzo está el gobierno del presidente Vizcarra.