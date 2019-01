Pedro Chávarry: Asesor del Fiscal de la Nación renunció a su cargo por 'inestabilidad laboral' | VIDEO | FOTOS

¡Se veía venir! Juan Manuel Duarte Castro , asesor del fiscal de la Nación Pedro Chávarry , confirmó que presentó su renuncia irrevocable al cargo luego de que se llevaran a cabo dos intentos de allanamientos a sus oficinas en el Ministerio Público por el fiscal José Domingo Pérez en cumplimiento con la autorización dada por el juez Richard Concepción Carhuancho.

"Hoy a las 9:30 a.m. he presentado mi carta de renuncia irrevocable al cargo de asesor de confianza en la función de coordinador parlamentario", informó Juan Manuel Duarte Castro a través de Canal N.

Juan Manuel Duarte atribuyó esta decisión a que no hay un "ambiente laboral propicio" dentro de la Fiscalía de la Nación, en medio de diligencias que llevó a cabo José Domingo Pérez en el local central del Ministerio Público.

"El ambiente que se vive en el Ministerio Público genera mucha crisis. Hay mucha inestabilidad. Me preocupa porque esto bloquea los proyectos que he venido elaborado en este corto tiempo que he estado trabajando", manifestó el ahora exasesor Juan Manuel Duarte.

El allanamiento que se trató de llevar a cabo tanto la madrugada del sábado como la de hoy, lunes, por pedido del fiscal José Domingo Pérez y con apoyo policial, fue en el marco de las investigaciones contra Keiko Fujimori y demás involucrados en el presunto delito de lavado de activos, diligencia que fue cuestionada por Pedro Chávarry.

Ante estas acciones, Duarte Castro ha descartado tener algún tipo de relación con la ex candidata presidencial o con Fuerza Popular y aseguró que, durante su permanencia en el Congreso, ha trabajado con parlamentarios que incluso se opusieron al fujimorismo.

"Jamás he recibido ningún documento de Fuerza Popular ni he tenido reunión ni conversación con ningún congresista de esa bancada. Mi labor como coordinador parlamentario es revisar proyectos y hacerles seguimiento", indicó.

Juan Manuel Duarte descartó que haya sido contratado por Pedro Chávarry por recomendación de Fuerza Popular, a pesar de que el fiscal de la Nación declarara esto cuando brindó su testimonio ante el fiscal José Domingo Pérez a finales de noviembre.

"A mí no me ha recomendado Fuerza Popular [...] Cuando hubo el cambio del anterior fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, los cargos de confianza tienen que presentar su renuncia. Tomé conocimiento que el cargo de coordinador parlamentario estaba disponible y yo, buscando trabajo [...] y porque Fuerza Popular desafora y expulsa a Bienvenido Ramírez [...] yo me quedé sin trabajo. ¿Cómo me pueden vincular con una organización política que me ha hecho tanto daño? Es absurdo pero eso es parte de la investigación", manifestó el renunciante asesor de Pedro Chávarry.