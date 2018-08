Pedro Chávarry: Dan con palo al Fiscal de la Nación

Afirmando que se trata de una ‘irregular divulgación’, el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pidió a la Oficina de Control Interno de su institución que inicie investigaciones para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la difusión de los llamados ‘audios de la vergüenza’, donde él también es protagonista.



Estas indagaciones no solo comprometerían a fiscales, sino también a periodistas, policías y otros. Para el congresista Gino Costa (No Agrupados), lo hecho por el titular del Ministerio Público ‘es una prueba más de que utiliza su cargo para defenderse y defender a sus hermanitos’.



‘REPRESIÓN’

Mientras tanto, la parlamentaria Gloria Montenegro (Alianza Para el Progreso) manifestó lo siguiente: “El señor Chávarry debe de renunciar. (En su contra juegan) audios, incapacidad, mentiras y faltas éticas que afectan a la institución que preside”.



El abogado Carlos Rivera indicó que Chávarry con su solicitud de investigación solo anunciaría que ‘se viene la represión’. El exprocurador Ronald Gamarra expresó que el fiscal de la Nación busca investigar y sancionar a la correcta magistrada Rocío Sánchez, quien descubrió este sonado caso.



SEPA QUE...



En un comunicado, el Ministerio Público precisó que se dio una interpretación incorrecta al pedido del fiscal Pedro Chávarry. Indicaron que no se aludió a la prensa y reafirmaron su compromiso de luchar frontalmente contra la corrupción.