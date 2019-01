Pedro Chávarry sobre las marchas organizadas en su contra: "Fueron pagadas" | VIDEO

El ahora exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry minimizó las marchas ciudadanas que han habido en su contra, desde el 31 de diciembre, cuando separó de la investigación Lava Jato a Rafael Vela y José Domingo Pérez Gómez.

Desde su anuncio a fin de año, horas antes del 2019, cientos de personas salieron a las calles a pasar el Año Nuevo protestando por la decisión de Pedro Chávarry y pidiendo su salida de la Fiscalía de la Nación.

Los días siguientes, se organizaron varias marchas ciudadanas por las calles del Centro de Lima que tuvieron gran acogida. Sin embargo, para Pedro Chávarry, estas fueron pagadas por ONG o por otras instituciones.

En entrevista con Milagros Leiva, Pedro Chávarry indicó que la gente que sale a protestar ni siquiera sabe por qué lo está haciendo y que incluso a fin de año en la puerta de su casa, personas venezolanas empezaron a gritar en su contra.

"Nosotros no nos basamos en el tumulto de las marchas porque yo tengo entendido, lo conozco y lo sé por experiencia que estas marchas fueron pagadas, porque la gente no sale a la calle a reclamar por el proceso. Son abonadas por las ONG´S, por alguna institución. Son organizadas de esa manera, incluso las que marchan por la avenida Abancay. Son gente que no sabe ni porque marchan, pero llevan los letreros criticando", declaró Pedro Chávarry.