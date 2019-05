Chávarry pide que no lo comparen con Hinostroza ni con Villarán: "Soy una persona honesta y decente"

Pedro Chávarry estuvo la mañana de este viernes en el programa de Milagros Leiva, donde aseguró ser inocente y dijo que la denuncia en su contra presentada por la Fiscal de la Nación tiene argumentos falsos.

Según Pedro Chávarry, no participó en el caso de violación del lacrado a oficinas del Ministerio Público. En ese sentido aseguró que el testimonio de su asesora, Rosa María Mercedes Venegas, quien dijo que la orden del deslacrado vino de él, es falsa.

Asimismo, dijo que Martín Vizcarra tiene una obsesión con él y que está interfiriendo en el Congreso en su contra. Aseguró que trabajó con colaboraciones eficaces que tienen testimonios sobre actos criminales realizados en el gobierno de PPK y de Vizcarra.

"Quieren decir que yo soy 'Cuello Blanco', 'Los Cuellos Blancos' no existen como organización porque muchas de las personas vinculadas no las conozco", dijo Pedro Chavarry en referencia a la organización criminal del Callao.

Finalmente, el fiscal supremo aseguró que tiene la conciencia tranquila y que no se va fugar. "Lo mismo dijo Hinostroza", le replicó Milagros Leiva. "No me compare pues con Hinostroza ni con la señora Villarán. Yo soy una persona honesta y decente y me voy a saber defender en cualquier terreno, en cualquiel tribunal', indicó.