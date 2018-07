A menos de una semana de haber asumido el cargo y ante la revelación de nuevos audios que confirman su estrecha relación con el suspendido juez supremo César Hinostroza , ayer crecieron las voces que le exigen al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , que ‘dé un paso al costado’.

El procurador anticorrupción Amando Enco , a través de un escrito, le pidió a Pedro Chávarry que se aparte de las investigaciones contra César Hinostroza y los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) involucrados en el denominado caso ‘Lava juez’.

“Debe renunciar por el bien del país”, indicó el líder del Partido Morado, Julio Guzmán. Mientras que Víctor García Belaunde (AP) consideró que Chávarry “compromete su independencia”, pues su relación con César Hinostroza es ‘peligrosa’.

‘POR ÉTICA’



Para el exministro de Justicia, Víctor García Toma: “Por ética y ante el pedido del presidente Martín Vizcarra, debió dejar el cargo”.

Ayer se difundió un audio que confirmó que Pedro Chávarry y César Hinostroza pactaron una reunión con periodistas para iniciar una campaña con la finalidad de mejorar su imagen.



Por la mañana, el titular de la Fiscalía de la Nación lo había negado: “Se toma (Hinostroza) atribuciones que no las tiene y no se las he pedido”.



Agregó que el juez tiene un ‘complejo’ por ufanarse de tener manejo en la administración pública.

ESTO DICE EL AUDIO



Hinostroza: Ya, hermanito. ¿Te acuerdas que te había dicho que sería bueno conversar con algún medio?



Chávarry: Sí.



Hinostroza: ¿Qué te parece... esta semana tienes tiempo?



Chávarry: Ya, hermano, tú me dices.



Hinostroza: Ya, dice mañana si podemos almorzar en la casa del ‘amigo’, que queda por el Ministerio del Interior. ¿Mañana, cómo estás, mañana martes?



Chavarry: Ya, eh...