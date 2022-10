Por: Oscar Torres

La población se hace muchas preguntas en la calle. Se vive una gran incertidumbre política y la crisis económica golpea a los sectores más populares. Todo está más caro en los mercados y cada día surgen nuevas acusaciones de corrupción vinculadas al gobierno de Pedro Castillo. Por tal motivo, Trome conversó con el destacado periodista Pedro Tenorio, de Latina, quien analiza la coyuntura.

Pedro, ¿qué es lo primero que le preguntarías al presidente si te diera una entrevista?

Si ha pensado seriamente o no en renunciar.

Hasta el cardenal Pedro Barreto le está pidiendo a Castillo que dé un paso al costado por el bien del país, ¿qué opinas?

Es pertinente lo que ha dicho el cardenal, se suma a otras voces y ahora que viene la OEA creo que es importante que hable un jefe de la iglesia para demostrar que aquí no hay golpe de Estado soterrado.

‘LA DERECHA GOLPISTA’

El presidente está reiterando en plazas que la ‘derecha golpista’ y los medios de comunicación no lo dejan gobernar porque él es un campesino. ¿Funciona la victimización en el Perú?

No funciona y por una razón muy simple, porque, por ejemplo, no ha sabido comprar urea en cuatro procesos. ¿Qué campesino?, ¿qué persona preocupada por el pueblo? No se preocupa por llamar a alguien capaz para comprar urea que favorece o beneficia a los campesinos más pobres. Basta de palabras, aquí lo que se requieren son acciones.

FISCALÍA

La Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente al presidente, pero la pelota está en manos del Congreso. ¿Qué crees que va a pasar?

Lamentablemente, el Congreso se lava las manos.

Pero el congresista Alejandro Cavero dijo la semana pasada que hasta los ‘Niños’ iban a votar por la vacancia. ¿Te parece muy optimista su pronóstico?

Demasiado optimista.

Hay abundantes denuncias de corrupción vinculadas al gobierno, pero ¿por qué crees que la calle no protesta?

Los peruanos en este momento están todavía brindándole el beneficio de la duda a Castillo. No en su mayoría, creo que la mayoría está muy crítica sobre Castillo, pero hay un segmento importante de peruanos que todavía, alrededor de un 30%, cree que esto no es verdad.

Con frecuencia el premier Aníbal Torres enfrenta a los peruanos entre ricos, pobres, cholos y blancos, ¿a qué apunta ese mensaje?

A dividir. Al no tener un mensaje de construcción de país, al no tener propuestas se opta por el enfrentamiento.

La situación en el país está muy polarizada, ¿temes que se produzca un escenario violento?

No, yo creo que vamos a estar todavía conviviendo con una incertidumbre, con una falta de decisión y eso le hace mucho daño al Perú.

ANTAURO

Algunos opinan que mejor que se quede Castillo antes de que llegue Antauro. ¿Qué te parece esa frase?

Que es una frase desproporcionada. Antauro no va a llegar, Antauro es una amenaza, como toda amenaza que tiene un sistema democrático, pero no va a llegar.

A propósito, diversos analistas sostienen que Castillo está ‘pegado con babas’, pero ¿qué es lo que lo sostiene en el poder?

La alianza de congresistas que no solamente está en el oficialismo que considera que puede convivir con Castillo durante estos cinco años.

Se está denunciando que el nombramiento de Kelly Portalatino en el Ministerio de Salud es la cuota de Cerrón. ¿Lo ves así?

Así es, completamente.

A propósito, al anterior ministro Jorge López lo sacaron porque pedía cuotas para comprarle un departamento a la madre de sus hijos. ¿A tan bajo nivel hemos caído?

Una persona que no estuvo a la altura del cargo recibido, pero que además, se ha demostrado por la evidencia mostrada por la prensa que tanto rechaza el señor Castillo, estaba en malos manejos.

Tú eres periodista, ¿cómo percibes el sentir de la calle en este momento?

Muy crítico, muy desalentado, aguardando hace más de un año que el señor Castillo haga la diferencia y no ha hecho nada.

LA OEA

Esta misión de la OEA que va a llegar a Lima, ¿va a mover el escenario político o no va a significar mucho?

Va a agitar algunos puntos de vista, va a agitar un poco el avispero, pero va a llegar a la conclusión de que no hay ningún golpe de Estado en marcha. La Fiscalía tiene sólidos indicios para acusar al presidente y es el Congreso el que tiene en sus manos si esa acusación prospera o no.

ECONOMÍA

González Izquierdo ha dicho que la economía crece poco y lento, y el próximo año será igual o peor. ¿Cómo ves el panorama?

Desalentador, sobre todo porque hay millones de peruanos que necesitan que el país crezca por encima del 3%, algo que está muy lejos de ocurrir.

Está aumentado el desempleo, la inversión privada está en cero y hasta hay peligro de que haya escasez de combustible. ¿Qué está pasando?

Estamos colocando en puestos importantes a los ineptos. En el Perú, Pedro Castillo está instalando una ineptocracia.

Se comenta que el gobierno busca controlar políticamente a las Fuerzas Armadas. ¿Consideras que ya lo está haciendo?

Esa tentación la tienen muchos gobiernos, la han tenido en el pasado, Pedro Castillo la ha puesto de manifiesto claramente hoy (ayer). Hay un informe en el diario El Comercio que muestra cómo muchos mandos militares que buscan ascensos están yendo a Palacio. Por supuesto que tiene ese afán, que lo consiga lo veo todavía difícil.

‘MÁS CORRUPCIÓN’

Si la situación sigue como está y Castillo se queda hasta el 2026, ¿qué pasaría con el Perú?

El Perú va a estar atrasado, el Perú no va a crecer al ritmo deseado, el Perú va a estar sometido a más casos y denuncias de corrupción, lamentablemente estamos en manos de ineptos.

Luego de un año y tres meses de gobierno, ¿cómo calificarías a Castillo?

Como una persona que no va a cambiar, que no va a mejorar, una persona que ya ha dado muestras no solamente de sus limitaciones, sino de su coqueteo con la corrupción, si no hay un interés directo en patrocinar o permitir actos de corrupción como se está viendo por parte de su entorno chotano.

Parece que estuviéramos en un callejón sin salida, ¿qué hacemos para superar esta crisis?

El Congreso tendría que tomar la decisión de vacarlo por incapacidad moral permanente por toda la evidencia que ya se ha presentado, pero el Congreso teme que si procede de esta manera el siguiente paso es el adelanto de elecciones y hay un sector del Congreso que no quiere ir a nuevas elecciones parlamentarias, por tanto estamos entrampados.

Gracias Pedro, ojalá se acabe esta pesadilla que trae aún más pobres…

Tienes toda la razón, lo que necesitamos no solamente es que los peruanos estemos unidos, sino que los políticos entiendan que esto no da para más. La población necesita comer, estudiar y sentirse segura, y no hay seguridad.

El periodista y conductor de televisión, Pedro Tenorio, conversa con Trome sobre la coyuntura política del país.

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuántos temblores se registraron en Ica el último 28 octubre del 2022?

Pamela Cabanillas promociona nuevo evento: “La venta es con promotores autorizados, no se dejen estafar”

Feriado largo: mira AQUÍ los eventos que se realizarán en los clubes zonales de Lima