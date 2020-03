Luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara que la implementación de la pena de muerte para casos de feminicidio y violación era algo que se podía evaluar, legisladores electos de diferentes bancadas opinaron al respecto.

Cecilia García, representante de Podemos Perú, afirmó que está de acuerdo con que se implemente la pena capital en el país y exhortó al jefe de Estado a que realice las gestiones correspondientes para salir de los acuerdos internacionales que prohíben esta pena.

“Yo estoy de acuerdo en que se denuncie el pacto de San José para poder tener esta alternativa penal. Soy consciente de que no lo lograremos en este periodo, pero el presidente debe hacer la denuncia como lo han hecho Trinidad y Tobago y Venezuela. No podemos tomar medidas fuertes [contra la delincuencia] porque hay acuerdos internacionales, hay medidas que se aplican a favor de los delincuentes, nosotros tenemos la oportunidad de reformar el sistema. Estoy muy a favor de la pena de muerte”, señaló a RPP.

Como se recuerda, Vizcarra manifestó el último 8 de marzo que la aplicación de la pena de muerte para casos de feminicidio y violadores se debe “evaluar” y, que un posible cambio de norma depende del Parlamento.

"El tema [de la pena de muerte] es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República, en consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas, vamos a analizar, pero en este día una medida no soluciona el problema”, dijo el mandatario a TV Perú en el marco de una actividad por el Día Internacional de la Mujer.

Por su parte, los legisladores electos Alberto de Belaunde, del Partido Morado, y Norma Alencastre de Somos Perú, se mostraron en contra de que se aplique esta pena debido a que contraviene la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por el Estado peruano.

“El presidente le ha tirado la pelota al Congreso, pero eso no es así. El que tendría que hacer ese trámite primero es el Ejecutivo. Tenemos que tomar en cuenta que los tratados internacionales son vinculantes. El Estado tendría que denunciar primero todo el tratado. Es jurídicamente complicado, no tiene eficacia y genera otros problemas”, indicó De Belaunde a Canal N.

“Personalmente no estoy de acuerdo, estamos con el pacto de San José y creo que esa no es la solución. El presidente debe haber evaluado sus propuestas, no estoy de acuerdo con la pena de muerte”, refirió Alencastre al mismo medio.

Cabe indicar que el Estado peruano ha suscrito el acuerdo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el cual señala que no se restablecerá la pena de muerte en países que la hayan abolido y que “tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”.

Además, el artículo 140 de la Constitución Política del Perú contempla que “la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.