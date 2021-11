Estas son algunas de las ya famosas Pepitas del diario Trome:

EL ‘UNO’

Fuentes de Palacio de Gobierno dieron a conocer que cuando algún funcionario del Ejecutivo quiere pedir algo con la aprobación del presidente Pedro Castillo, dicen lo siguiente: “Tiene el visto bueno del uno”. Al final, la verdad siempre sale a la luz. Uyuyuy…

¿OPOSICIÓN?

Nos cuentan que unos 30 parlamentarios todavía no definen si forman parte de la oposición o no. Es que no ejercen ese rol a la hora de votar en las comisiones y en el Pleno de la Representación Nacional. La gran pregunta es: ¿Qué estarán buscando? Hummm…

BICAMERALIDAD (I)

Así que la bancada de Avanza País, a iniciativa del legislador Alejandro Muñante, presentó un proyecto de ley para que se retorne a la bicameralidad en el Congreso. Es decir que haya Cámaras de Senadores y Diputados, ambas tendrán su sede en Lima. Ya lo saben…

BICAMERALIDAD (II)

Pero la gente quiere saber algo más sobre esta iniciativa. Bueno, la Cámara de Diputados contará con 130 integrantes y la de Senadores con 60. Ojo, para ser senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años y gozar del derecho de sufragio…

‘COMEDIA’

Como ‘una comedia de malos entendidos’ describió el exministro Jorge Nieto, la última polémica que envuelve al Ejecutivo en la presunta injerencia en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. O sea, que el Gobierno se encuentra en la calle. Nooooo…

SIN IDEA

Les contamos que el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) señaló que Pedro Castillo ‘no tiene idea de cómo ser presidente y no sabe trabajar’. Reiteró que este Gobierno no cuente con gente idóneo en importantes cargos y a eso se debe el caos que vivimos. Ayayay…