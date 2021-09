Estas son algunas de las ya famosas Pepitas del diario Trome:

COMISIÓN (I)

La exintegrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Beatriz Alva Hart, afirmó que dicho grupo de trabajo le dio el carácter de terrorista y genocida a Sendero Luminoso, porque tenían un total desprecio por la vida y solo anhelaban el poder. Ya lo saben, señores…

COMISIÓN (II)

Eso no es todo, pues Alva Hart también le mandó su chiquita a Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Guido Bellido y otros personajes de Perú Libre. Aseguró que la CVR jamás habló de terrorismo de Estado y que ellos solamente están tergiversando las cosas. Toma mientras…

OPOSICIÓN

El analista político Javier Torres dijo que la principal oposición al Gobierno es el mismo Gobierno, porque no se ve un equipo que concrete las medidas anunciadas por el presidente Pedro Castillo, sino problemas al interior del Consejo de Ministros y personas que no están calificadas. A buen entendedor…

SUSPENDIÓ

Hasta el 21 de setiembre, el Poder Judicial suspendió la lectura de la resolución sobre el pedido de la Fiscalía para procesar o no al expresidente Alberto Fujimori y varios de sus exministros de Salud implicados en el caso ‘esterilizaciones forzadas’. No me diga…

PEDIDO (I)

Nos cuentan que la titular de la Comisión de La Mujer, Elizabeth Medina (Perú Libre), pidió a su par de la Comisión de Ética, Karol Paredes (Acción Popular), que su grupo de trabajo investigue la denuncia por agresión verbal que pesa sobre el premier Guido Bellido. Asuuu…

PEDIDO (II)

Y pensar que antes de esto, la legisladora Medina desestimó la denuncia que hizo Patricia Chirinos (Avanza País), quien acusó a Bellido de decirle ‘solo falta que te violen’. Incluso, la congresista de Perú Libre indicó que trabajaría para desmentir el hecho. Hummmmm…