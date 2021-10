Estas son algunas de las ya famosas Pepitas del diario Trome:

EMBAJADORES (I)

Nos cuentan que el Gobierno del presidente Pedro Castillo es el que más embajadores políticos ha nombrado en los primeros tres meses de gestión. En total han sido cinco. Uno de ellos fue Richard Rojas. Asuuuuu…

EMBAJADORES (II)

Ya que hablamos de embajadores políticos, desde la Cancillería nos comentan que están fuertes los rumores que el exministro Iber Maraví podría ir la Embajada del Perú en Cuba o en Venezuela. En pocas palabras, continúan los acomodos a diestra y siniestra. Hummm…

DESAPROBACIÓN

Fuentes de Palacio de Gobierno dan cuenta que el presidente Pedro Castillo está con la cara larga. ¿La razón? Es que en el sur del país, la desaprobación a su gestión es del 32%. Y pensar que antes se jactaba de que era muy querido en esa parte del territorio nacional. Ayayay…

EN ‘LA LAMPA’

Así que el Comité Nacional Electoral de Acción Popular oficializó a Edmundo del Águila Morote como su secretario general nacional. El cargo que tiene ahora no le es ajeno, pues ya lo tuvo años atrás. Aseguró que repondrá la disciplina en el ‘partido de la lampa’. No me diga…

FACCIONES

Para el legislador Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) se refirió al ‘partido del lápiz’: “Identifico ya hasta tres facciones en Perú Libre. Y eso qué se ve aparecer una cuarta, pero aún está chiquitita”. Si siguen por ese camino se van a fraccionar en microbancadas. Uyuyuy…

AL ARCHIVO

El Tercer Despacho Provincial Penal de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María mandó al archivo la denuncia por sedición contra congresistas Jorge Montoya y José Cueto, ambos de la bancada de Renovación Popular. Ya lo saben. Señores…