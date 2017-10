'Pepitas' llega con lo último de la política peruana

Daniel Urresti dice que ‘algunos periodistas no tocan a Alan y Keiko ni con el pétalo de una palabra’. Según él, ‘prefieren su seguridad’. Mulder le recordó el caso Bustíos y lo acusó de ‘asesino’. Quéee…



‘Infraterno’

Las cosas siguen mal en el fujimorismo. María Melgarejo, quien preside la Comisión de Cultura, dice que Francisco Petrozzi, el vicepresidente, es ‘infraterno’ porque maneja una agenda distinta. Huuummm…



Bloqueado

Punto final a la pelea por Twitter. Sergio Tejada afirma que Mauricio Mulder lo bloqueó por el tuit donde pregunta quién le encargó a Jorge Cuba recibir los millones. Guarda…



Furgón

Ante las movidas para que le otorguen facultades legislativas al gobierno, Richard Acuña advierte que en APP no son ‘furgón de cola de nadie’. No me diga…



Peleíta

Carlos Tubino ataca a Ideele. Carlos Rivera le dice que escribe ‘estupideces’ y le pregunta si no tiene chamba en el Congreso. Y Tubino que le replica que tiene razón, que no vale la pena hacer un alto para responderle…



Justiniano

Le dan de alma en las redes a Justiniano Apaza, de Frente Amplio, por decir que ‘Martha Huatay tiene derecho a reinsertarse a la sociedad y ejercer su profesión de abogada’. Si será…



Taxistas

Alan García asegura que ‘pasa el tiempo y los taxistas y mototaxistas siguen sin salud ni jubilación…’. Varios tuiteros le preguntan qué hizo por ellos en su gobierno. Qué cosa…



Martha Huatay, terrorista liberada, salió en libertad luego de 25 años.