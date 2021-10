Estas son algunas de las ya famosas Pepitas del diario Trome:

VIGENTES

¡Atención! Solo 11 partidos políticos cuentan con inscripciones vigentes ante el JNE. Entre ellos tenemos a: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Perú Libre, Podemos Perú, Renovación Popular y otros. Ya saben…

‘DESPELOTE’

Así que el exministro del Interior, Carlos Basombrío, no se fue por las ramas y se mandó con todo. Aseguró que ‘nuestro país afronta una situación de despelote generalizado’. La verdad eso es lo que piensan muchos peruanos y desde el Ejecutivo no hacen nada. Ayayay…

SILENCIO

El presidente Pedro Castillo tiene poco más de dos meses al frente del Gobierno, donde ha mantenido un inexplicable silencio frente al ruido político. Eso no es todo, ya que solo ha tenido 30 minutos de respuestas a las preguntas de la prensa. ¡Qué cosa…!

BRONCA (I)

Nos cuentan que Luis Galarreta todavía sigue con bronca por haber perdido las Elecciones Generales. Aseguró que hubo fraude y robo contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Y por ahí nos dijeron que estaría peleado con Carlos Raffo. Hummmmm…

BRONCA (II)

Pero Galarreta fue más allá y también señaló lo siguiente: “Hay que preocuparse si la oposición, los militares y otros se comportan como en Venezuela, donde se acurrucan con el Gobierno, sacan la suya y no les importa si el país se está yendo al abismo”. Mucho oído a la música…

SIN PALTAS

La congresista Susel Paredes (Somos Perú-Partido Morado) indicó que no se hace paltas si es que cierran el Parlamento, porque siempre ha trabajado en lo que es su profesión (ella es abogada). De pasadita solicitó que no se genere más inestabilidad al país. No me diga…