Estas son algunas de las ya famosas Pepitas del diario Trome:

¡ATENCIÓN!

Hay cinco parlamentarios que provienen de universidades con licencia denegada y que votaron porque estas casas de estudios sigan operando. Ellos son: Edgar Tello, Álex Paredes y José Balcázar de Perú Libre; Raúl Huamán de Fuerza Popular; y Esdras Medina (Renovación Parlamentaria). Ya lo saben, señores…

PREMIER (I)

Así que Mirtha Vásquez se acerca a los 70 días de chamba como premier y cierra el año 2021 con su desaprobación en alza. Hubo expectativas altas para con su gestión, pero la fragilidad del Gobierno y los errores propios han afectado su figura pública. Uyuyuy…

PREMIER (II)

Seguimos hablando de la primera ministra. Para el politólogo Paolo Sosa, Vásquez ha hecho la chamba de ‘palanca’ para comprometer al Gobierno con acciones de enmienda, pero esto tiene un desgaste cuando la respuesta presidencial tarda o no llega. Ayayay…

DISIDENCIAS

Nos cuentan que César ‘Plata como cancha’ Acuña está que se jala los pelos, pues las disidencias podrían ir en aumento dentro de la bancada de Alianza Para el Progreso. Es que a Gladys Echaíz y Roberto Chiabra se sumarían otros tres legisladores apepistas. Nooo…

VERÓNIKA

Cibernautas y periodistas ya le cambiaron de apellido a Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú. Tras las entrevista que le otorgó a un canal de televisión de señal abierta, ahora la llaman ‘Verónika Cerrón’, es que tendría un ‘matri político’ con Perú Libre. Asuuuuu…

‘AL CAR…’

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) no se arrepiente de haber mandado ‘al cara…’ al presidente Pedro Castillo. Aseguró lo haría mil veces, porque ese es el lugar donde debería de estar el jefe de Estado, porque esa palabra se refiere a un cuarto de castigo. No me diga…