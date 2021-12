Estas son algunas de las ya famosas Pepitas del diario Trome:

ELECCIONES (I)

Las Elecciones Regionales y Municipales se realizarán el año entrante y Rafael ‘Porky’ López Aliaga aparece punteando las primeras encuestas con miras a la Alcaldía de Lima. Le siguen Daniel Urresti, Ricardo Belmont, Alberto Tejada y George Forsyth. ¿Qué pasará…?

ELECCIONES (II)

Ya que hablamos de los comicios del 2022, el politólogo Fernando Tuesta señaló que ‘Porky’ puntea los sondeos de opinión porque ha dicho que postulará a la comuna capitalina y porque es un excandidato presidencial que no ha dejado de hacer campaña. No me diga…

DEFENSORÍA

Nos cuentan que a través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo ha pedido al presidente Pedro Castillo hacer público el listado de personas con las que sostuvo reuniones fuera de Palacio de Gobierno. O sea en la casa del pasaje Sarratea (Breña). Ya lo saben…

ESCONDIDAS

Para el exparlamentario y uno de los más severos opositores del Gobierno, César Combina, el mandatario Pedro Castillo ‘se encuentra jugando a las escondidas, se blinda como puede y hasta la fecha no da la cara’. No se ve un buen futuro para nuestro país…

MOLESTOS

Nos cuentan que varios congresistas se encuentran con la cara larga, pues tendrán que suspender sus vacaciones. ¿La razón? Es que la Mesa Directiva del Parlamento amplió la primera legislatura ordinaria hasta el 17 de enero del 2022. ¡Pónganse a chambear…!

EN LA MIRA

Con Ruth Luque a la cabeza, la bancada de Perú Libre ha puesto en la mira al fujimorista Alejandro Aguinaga. Dizque está impedido de integrar y presidir la Comisión de Fiscalización, puesto que se le abrió proceso penal por el caso de esterilizaciones forzadas. Ayayay…