Estas son algunas de las ya famosas Pepitas del diario Trome:

VERGÜENZA

La congresista Susel Paredes, de la bancada Somos Perú-Partido Morado, enfiló sus baterías contra el ministro del Interior, Luis Barranzuela. Dizque su presencia es una vergüenza para nuestra Policía Nacional y que por honor hubiera renunciado hace rato. Uyuyuy…

DIPUTADO

Oído a la música. El diputado boliviano Alberto Astorga advirtió que la nacionalización de los hidrocarburos, industrialización de la coca y la idea de perennizarse en el poder son los puntos del modelo boliviano que son copiados por el presidente Pedro Castillo. Mucho cuidado…

A CHAMBEAR

Así que la mandamás del Poder Judicial, Elvia Barrios, anunció que los jueces se pondrán a chambear duro y parejo. Es que desde el 1 de noviembre laborarán de manera presencial y en doble horario. Ya era hora, pues tienen un montón de casos por resolver. Ayayay…

‘DINÁMICOS’

Este sábado 30 de octubre, Vladimir Cerrón y su operador Richard Rojas, ambos implicados en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, desfilarán por la Fiscalía, en Lima. Han sido citados a una diligencia de deslacrado de los bienes incautados en un allanamiento. Hummm…

BACHILLERATO

Se informó que en el Congreso presentaron un dictamen en minoría para que el bachillerato automático alcance a los universitarios que finalicen sus estudios de pregrado hasta el 2022 y ya no hasta el 2023, como se había aprobado en la Comisión de Educación. No me diga…

CARRAZOS

En ‘Beto a saber’ (Willax TV) se reveló que el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, se moviliza en un automóvil Lexus LS, valorizado en 151 mil dólares. Y pensar que dijo que quienes tenían carrazos caros debían pagar más impuestos. ¿Cambiará de movilidad…?