Pedro Chávarry: Yeni Vilcatoma defiende a Fiscal de la Nación y asegura que es ilegal expulsarlo de la CAN | FOTOS

¡Lo defiende a capa y espada! La congresista de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma salió al frente para defender al polémico Fiscal de la Nación y dijo que no hay un marco legal establecido que le permita a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) expulsar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , como se debatió en su más reciente sesión.

"Si querían expulsarlo (a Pedro Chávarry), tenía que presentarse una modificación a la ley para que no continúe en la mesa de la CAN. El Ministerio Público es una institución tutelar, es una institución que participa del sistema de justicia y, de ninguna manera, por el pedido de una persona o de otra, se puede inobservar la ley", comentó Yeni Vilcatoma ante la prensa.

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República también cuestionó a los miembros de la CAN que se mostraron a favor de que Pedro Chávarry no participe en las sesiones de la CAN por haber tratado de plantear un texto de manera improvisada.

"No se ponían de acuerdo sobre qué es lo que querían. Si era expulsar al representante del Ministerio Público, expulsar al Ministerio Público o simplemente hacer un pronunciamiento contra el fiscal Pedro Chávarry", añadió Yeni Vilcatoma.

La congresista respondió así al presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, quien precisó que Yeni Vilcatoma fue la principal opositora a que la CAN debata o se pronuncie sobre la situación de Pedro Chávarry y su permanencia dentro de la comisión de alto nivel.

"Ella ( Yeni Vilcatoma) aludía el marco normativo, discutía las funciones de la CAN (…) cuestionaba la legitimidad de la operación", había manifestado en horas de la mañana el titular del Poder Judicial.