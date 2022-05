El presidente del Instituto de Prensa y Sociedad, Augusto Álvarez Rodrich, señaló que la prensa tiene el derecho y el deber de informar sobre lo que ocurre en el Congreso, por lo que la manifestación realizada este jueves en las afueras del Parlamento no es un pedido, sino una demanda.

Sus declaraciones a Canal N se dan durante una manifestación de periodistas en las afueras del Parlamento para pedir que se permita su ingreso al hemiciclo, como se hacía previo a la llegada de la pandemia del COVID-19.

“Esto no es un pedido, es una demanda, la prensa tiene el derecho y el deber de informar todo el proceso. Nadie mejor que el congresista Montoya que explicó por qué no quiere que la prensa entre, porque lo que quieren es el resultado final y no el proceso, eso es lo que el Congreso quiere impedir, están afectando la transparencia”, señaló.

Gremios de periodistas realizaron una protesta este jueves para exigir que se permita el ingreso de la prensa al hemiciclo del Congreso.

SOLICITAN INGRESO A CONGRESO

Luego de decir estas palabras, Álvarez Rodrich se acercó al vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón Rojas, para solicitarle que lo deje ingresar para presentar una solicitud de IPYS, en la que se reitera el pedido de que se deje entrar a los periodistas a la sede de la representación nacional.

El vocero de la bancada oficialista se mostró de acuerdo con el pedido. De esta manera, luego de una larga insistencia, se permite el ingreso de 3 representantes de prensa: María Eugenia Mohme, Augusto Álvarez Rodrich y Zuliana Lainez. Esto a pedido de Waldemar Cerrón.