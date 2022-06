El congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) pidió que, debido al partido Perú vs. Australia que será el lunes 13 de junio, la siguiente sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sea el martes 14.

El legislador tomó la palabra ante la presidenta de la subcomisión, Rosío Torres (Acción Popular), cuando se decidió que ya no se esperaría a los otros parlamentarios para tener quórum suficiente y poder sesionar hoy viernes.

Ante la posibilidad de reprogramar la sesión para los días lunes 13 o martes 14 de junio, el congresista fujimorista sugirió que la fecha esa martes para evitar cruzarse con el partido de la selección peruana.

Ernesto Bustamante pide reprogramar subcomisión para no cruzarse con el partido de Perú vs. Australia. (RPP)

“Sugiero que el lunes no se convoque, recordemos que hay un partido de fútbol de interés nacional y eso podría ser una justificación para que muchos no asistan. Propongo que sea el día martes en cualquier momento del día. Miércoles es un día de pleno, así que nos queda lunes o martes y lunes es día de fútbol”, interino Bustamante.

Quien pidió que no se hiciera caso a esta propuesta fue su colega de Fuerza Popular, Martha Moyano, quien señaló que un partido de fútbol que solo dura dos horas no podía ser prioridad antes de evaluar denuncias pendientes.

Bustamante replicó indicando que no señaló que el partido Perú vs. Australia era más importante. “No es mi pensamiento, sino que más bien otros podrían considerar que están celebrando o llorando el resultado del partido para no asistir”, concluyó.

Finalmente, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidieron reprogramar la sesión para el martes 14 a las 8 a.m., día siguiente del partido.

Perú vs. Australia se juega el 13 de junio

La decisión de la subcomisión se tomó considerando que el partido Perú vs. Australia por el repechaje para definir qué equipo pasará al Mundial de Qatar 2022 se jugará el lunes 13 de junio.

La selección peruana enfrentará al equipo de Australia a la 1 p.m. hora Perú en el Al Rayyan Stadium, en Qatar.