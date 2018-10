Phillip Butters y su discurso homenaje a Antonio Camayo en su fiesta por sus 50 años: "Siempre estaré agradecido"

Phillip Butters en las últimas semanas ha tratado de desvincularse dueño de Iza Motors, Antonio Camayo, hoy preso acusado de integrar la banda 'Los cuellos blancos del Callao' y los famosos audios de la vergüenza. Sin embargo, un video de YouTube subido por el portal IDL-Reporteros muestra la relación de "cariño y admiración" que el periodista pregonaba en un discurso homenaje que le dio durante la fiesta por los 50 años del empresario.



"Siempre le voy a agradecer a Antonio por ser la primera persona que creyó en mí y en el proyecto que nosotros pusimos hace muchos años. Él es empresario como todos nosotros y gracias a Dios nos ha ido casi tan bien como a él", dice Phillip Butters al inicio de su discurso.

El polémico periodista agregó que "la mayor riqueza de Antonio Camayo no es precisamente el gran emporio comercial que es Iza Motors, la mayor riqueza de Antonio es ella (señala a la esposa del empresario) y sus hijas".



"Lo más importante en la vida de Antonio no es el dinero, porque se puede deshacer como estamos viendo con tanta gente que aparentemente tiene mucho poder y mucho dinero y ahora no tienen nada y no va a poder disfrutar de lo que ahora disfruta Antonio", sigue Phillip Butters.

El exconductor de Radio Exitosa termina su homenaje a Antonio Camayo expresándole su cariño, estima, respeto y admiración. "Desde donde me toque estar siempre estaré agradecido con Antonio que tiene mi mayor cariño y respeto y admiración".